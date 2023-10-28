Sakarya Sahası’nda üretim hedefi 40 milyon metreküp

Enerjive Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sakarya Sahası'nda şebekeye günlük 4 milyon metreküplük bir gaz akışının olduğunu belirterek, bu üretimi kısa sürede günlük 10 milyon metreküpe, ardından 40 milyon metreküpe çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Bakan Bayraktar, Almanya Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck ile Eti Maden Genel Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen 5'inci Türk-Alman Enerji Forumu'na katıldı.Bayraktar, Türkiye'nin elektrik ve doğal gaz talebinin son 20 yılda 3 kat arttığını belirterek, "Elektrikte ortalama her yıl yüzde 4.7'lik talep artışı yaşadık. Enerji politikamızı, önümüzdeki süreçte de artmaya devam edecek enerji talebimizi karşılama, dışa bağımlılığımızı düşürme ve 30 yılda karbon nötr bir ekonomi olma hedefleri doğrultusunda şekillendiriyoruz. Enerji alanında sürdürülebilir ve yeşil bir gelecek inşa etme konusunda kararlıyız" dedi. Türkiye'nin yenilenebilir enerjideki kapasitesi hakkında da bilgi veren Bayraktar, "Yenilenebilir enerji kaynaklarının kurulu kapasitemiz içindeki oranı yüzde 55 civarında. 2035 yılında bunu yüzde 65'e çıkarmayı hedefliyoruz. Bunun için her yıl 3 bin 500 megavat güneş ve 1.500 megavat rüzgar santralini devreye almalıyız" dedi.DOĞAL gaz sektöründe 20 yılda önemli adımlar attıklarını belirten Bayraktar, "Doğal gazda dışa bağımlılığımızı azaltmak amacıyla başlattığımız off-shore hidrokarbon arama ve üretim faaliyetlerimiz kapsamında 2020'de Karadeniz'de Sakarya Sahası'nda 710 milyar metreküplük doğal gaz keşfi gerçekleştirdik. 3 yıldan kısa sürede üretime başladığımız bu sahadan bugün itibarıyla şebekemize günlük 4 milyon metreküplük bir gaz akışı mevcut. Bu üretimi kısa sürede günlük 10 milyon metreküpe, ardından da 40 milyon metreküpe çıkarmayı hedefliyoruz" diye konuştu. Robert Habeck ise, dünyanın çok büyük bir dönüşüm içinde olduğunu söyledi.