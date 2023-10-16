Sakarya’da başı çekti! 4 milyar aşkın ihracat gerçekleşti

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden yaptığı derlemeye göre, ocak-eylül döneminde ülke ihracatına yüzde 2,5 katkı sağlayan Sakarya, en çok dış satış yapan iller arasında İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara ve Gaziantep'in ardından yedinci sırada yer aldı.

Toplamda 9 organize sanayi bölgesine sahip Sakarya, başta otomotiv olmak üzere demir ve demir dışı metaller, makine ve aksamları, iklimlendirme sanayi, kimyevi maddeler ve mamulleri, çelik, elektrik ve elektronik sektörleriyle ekonomiye güç katmayı sürdürüyor.

Geçen yıl ocak-eylül döneminde 3 milyar 647 milyon 533 bin dolar ihracat yapan Sakarya, bu yılın aynı döneminde yüzde 12,83 artışla 4 milyar 115 milyon 528 bin dolar dış satıma imza attı.

Toplamda 152 ülke ve 10 serbest bölgeye ürünlerini gönderen Sakarya'nın ihracatında en büyük pay, yüzde 88 ile otomotiv sektörünün oldu. Toyota, TürkTraktör ve Otokar gibi üretim tesislerinin bulunduğu kentten, 9 ayda 3 milyar 625 milyon 495 bin dolarlık otomotiv ihracatı yapıldı.

Kentten en çok ihracat yapılan diğer sektörler ise 78 milyon 142 bin dolarla demir ve demir dışı metaller, 67 milyon 943 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 62 milyon 793 bin dolarla makine ve aksamları, 54 milyon 98 bin dolarla iklimlendirme sanayisi oldu.

Yılın üçüncü çeyreğinde ihracatını geçen senenin aynı dönemine göre en çok artıran sektör, yüzde 32,4 ile makine ve aksamları oldu.

EN FAZLA İHRACAT POLONYA'YA

Ocak-eylül döneminde kentten en fazla ihracat 561 milyon 137 bin dolarla Polonya'ya gerçekleştirildi. Bu ülkeye ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33,8 arttı.

Sakarya'nın en fazla ihracat yaptığı ikinci ülke ise 544 milyon 102 bin dolarla Fransa oldu. Fransa'yı 462 milyon 877 bin dolarla İspanya, 435 milyon 287 bin dolarla Birleşik Krallık ve 316 milyon 519 bin dolarla Almanya izledi.

Sakarya'dan yılın 9 ayında en fazla ihracat yapılan 10 ülke ve 2022'nin aynı dönemine göre değişim oranları şöyle: