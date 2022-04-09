Sakıp Sabancı’nın ölümünün 18. yılı! 71 yıllık ömrüne sayısız eser sığdırdı

Türkiye genelinde birçok caddeye "Sakıp Sabancı" adı verildi. Sakıp Sabancı Türkiye'de Artvin, Erzurum, Kırıkkale illeri ve Torbalı beldesi ile ABD'de New Hampshire, Houston ve Beverly Hills kentlerinin "Fahri Hemşehrisi" seçildi.

Sakıp Sabancı, kitaplarına hayat tecrübesini yansıttı. Sabancı'nın, İşte Hayatım (1985), Para Başarının Mükafatıdır (1985), Gönül Galerimden (1988), Rusya'dan Amerika'ya Gezdiklerim Gördüklerim (1989), Ücret Pazarlığı mı Koyun Pazarlığı mı? (1990), Değişen ve Gelişen Türkiye (1991), Daha Fazla İş Daha Fazla Aş (1993), Doğu Anadolu Raporu (1995), Başarı Şimdi Aslanın Ağzında (1998), Hayat Bazen Tatlıdır (2001), Sakıpname (2002) Bıraktığım Yerden Hayatım (2004), Her Şeyin Başı Sağlık adlı kitapları yayınlandı. İşte Hayatım kitabı İngilizce ve Japonca'ya, Değişen ve Gelişen Türkiye kitabı İngilizce'ye çevrildi.