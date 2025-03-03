Şam Havalimanı yenilenecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Suriye Ulaştırma Bakanı Behaeddin Şerim ile telefon görüşmesi yaptı. Bakanlar görüşmede, Türkiye'nin Şam Havalimanı'nda yürüttüğü yenileme çalışmaları başta olmak üzere iki ülkenin ulaştırma alanındaki işbirliklerini kapsamlı olarak ele aldı. Bakan Uraloğlu, Suriye'de hava ulaşımının güvenli ve etkin şekilde sağlanması için yapılan çalışmaları mevkidaşı Şerim'e aktardı. Şam Havalimanı'nda Türk teknik ekip tarafından gerçekleştirilen cihaz kurulumları, seyrüsefer ve güvenlik sistemlerinin modernizasyonu gibi konuları detaylıca ele alan iki bakan, Şam ve Halep havalimanlarının tüm uçuşları kabul edebilecek seviyeye eriştirilmesi konusunu istişare etti.