Samsun TOKİ kura çekimi tamamlandı: Samsun TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı açıldı

Şehit Ömer Halisdemir Salonu'nda düzenlenen kura çekim töreninde konuşan Vali Zülkif Dağlı, proje kapsamında Samsun genelinde yapılacak konutlar için 57 bin 741 vatandaşın başvuru yaptığını söyledi.

Evlerin herkese hayırlı olmasını dileyen Dağlı, şunları kaydetti:

"Biz inanıyoruz ki müracaat eden, buna layık olan herkes ilk etap olmasa bile mutlaka bir eve kavuşacaklardır. Devletimizin buna gücü ve imkanı vardır. Dört bin 350 konutumuzun kura çekimini yapacağız. İnşallah TOKİ başkanlığımız bu evleri en kısa sürede ve en güzel şekilde tamamlayacaktır. Bu konutlarımızla dar gelirli, engelli, gençlerimiz ev sahibi olacaktır. Deprem bölgesi üzerindeyiz. Konutlarımız, yapılarımız daha iyileşmiş olacak. Depreme dayanıklı, daha güzel konutlarda daha konforlu oturmuş olacağız."

Kurada ismi çıkanlardan 64 yaşındaki Habibe Sağlam, ilk kez ev sahibi olacağı için çok mutlu olduğunu belirterek, "Çok sevinçliyim. İlk defa evimiz olacak. Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Şansa bir gireyim dedim ama içimde bir his vardı, çıkacağını düşündüm. Daha ailem ile paylaşmadım. Eşim baypaslı eve gidiyorum şimdi." dedi.

İlk kez ev sahibi olacağı için çok mutlu olduğunu anlatan Zübeyde Bayraktar ise "Hiç umudum yoktu ama Allah nasip etti. Eşim adına yazılmıştık. 13 yıldır kirada otuyorum. İnşallah kendi evimizde oturacağız, nasip olursa." diye konuştu.

Yıllardır ev sahibi olmayı umut ettiğini belirten 65 yaşındaki Çelik Yüksel de "Yıllardır umut ediyorduk bir ev sahibi olmayı. Kendi halimize kalsak emekli maaşı ile imkanı yok. Bugüne nasipmiş. Şükürler olsun Allah'a. Kızım söyledi başvuru yapmamızı." ifadelerini kullandı.

İl genelinde inşa edilecek 4 bin 350 konut için kura çekimleri 14 Aralık Çarşamba gününe kadar sürecek.