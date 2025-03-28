‘Sanal enflasyon’ gerçeğini katladı

Dijitalleşmenin hızla yayılmasıyla birlikte, dijital ürünler ve hizmetler üzerindeki fiyat artışları hem bireysel kullanıcıların hem de KOBİ ve esnafın bütçelerinde büyük delikler açmaya başladı. Dijital iletişim hizmetleri, abonelikler, sanal ofis araçları, oyunlar, bulut hizmetleri, online ödeme sistemleri ve daha fazlası cep yakıyor. Dijital çocuk oyunları da geçen yıla göre yüzde 100'e varan oranlarda artmış durumda. Yakın zamana kadar 30 TL olan popüler bir dijital yayın platformlarının aylık abonelik ücreti, 2025'te 149 ila 400 TL'ye kadar yükseldi. Çevrimiçi müzik servisleri son bir yılda yüzde 60 zamlandı. E-kitap platformları ve çevrimiçi eğitim kurslarının fiyatları da yüzde 50'ye varan oranlarda arttı. Podcast platformlarının premium abonelikleri yüzde 40 zamlandı. Mobil oyunlardaki uygulama içi satın alımlar yüzde 45 oranında arttı. VR ve Metaverse platformları için gerekli donanım ve abonelik hizmetleri yüzde 60 oranında ise pahalandı.

REKLAM % 50 ZAMLANDI

Dijitalleşmeye ayak uydurmak isteyen küçük işletmeler, altyapı maliyetleriyle boğuşuyor. Bu kalemler ise şöyle sıralanıyor:

Web sitesi kurulum maliyetleri son bir yılda yüzde 60 arttı.

Dijital reklam bütçeleri yüzde 50 oranında zamlandı.

Güvenlik sertifikası maliyetleri yüzde 45 artış gösterdi.

API ve yazılım lisans bedelleri yüzde 80 arttı.

Bulut hizmetleri ve e-ticaret altyapılarındaki ücretler yüzde 50 oranında arttı.

Dijital ödeme sistemleriyle ilgili komisyon ücretleri de yüzde 40 yükseldi.

BULUT HİZMETLER UÇTU

Sanal ofis araçları, bulut tabanlı yazılımlar, çevrimiçi ödeme sistemleri ve uzaktan çalışma platformları da bu enflasyondan nasibini alıyor.

Zoom, Microsoft Teams gibi çevrimiçi toplantı platformlarının kurumsal abonelikleri yüzde 50'ye varan zamlarla güncellendi.

Bulut depolama hizmetlerinin fiyatları yüzde 60 arttı.

Çevrimiçi işbirliği araçlarının aylık ve yıllık lisans ücretleri yüzde 45 yükseldi.

Dijital güvenlik yazılımlarının ücretleri de yüzde 50 oranında pahalandı.

E-ticaret altyapıları ve sanal POS ücretleri ise yüzde 55 arttı.



BİR AİLENİN DİJİTAL HARCAMALARI

4 kişilik ailenin iletişim ve sanal uygulamalara harcadığı aylık masraflar:

Ev İnternet Faturası: 600 TL

Mobil Hatlar (4 kişilik): 1600 TL (400 TL x 4)

Dijital Yayın Abonelikleri: 1.200 TL

Oyun ve Uygulama İçi Satın Alımlar: 1.600 TL

E-Kitap ve Online Eğitim Harcamaları: 1000 TL Toplam 6.000 TL