Sanal kurbana kripto ödeme

Sanal kurbanlıklar, kripto para ile zekat ve fitre bu yıl bayramlara damga vurdu. Bayramlar da artık dijitalleşen dünyaya ayak uydurdu. Bu yıl, geleneksel kurban pazarlarının yanı sıra teknoloji ve finans dünyasında da sıra dışı gelişmeler yaşandı. Ulaşım, konaklama, yer kirası ve çalışan gibi ekstra maliyetlerin olmadığı sanal kurban pazarlarında kripto paralardan canlı yayınlara, VR gözlüklerden kesim animasyonlarına kadar birçok yenilik yaşandı. Örneğin; Sivas'ta faaliyet gösteren Yıldız Et, online satış yapıp vatandaşa kurbanının kaçta kesileceğini haber verip canlı yayında izletti. Sanal dünyadaki kurbanlar hem yurtiçinde hem de yurtdışında hizmet verdi. Maliyetlerde ise yüzde 30'a yakın avantajlar gözlendi. Uzmanlara göre geçen yıla oranla yurtdışında ya da sanal dünyada kesim yapanların sayısında 5 kata varan oranda artış yaşandı.Sanal gerçeklik teknolojilerinin hızla yaygınlaşması, kurban ibadetine de yenilikçi bir dokunuş getirdi. Bazı teknoloji firmaları, kullanıcıların sanal gerçeklik gözlükleri aracılığıyla kurban kesim sürecini deneyimleyebilecekleri platformlar geliştirdi. Bu platformlar, gerçek hayattaki kurbanlık hayvanların birebir dijital kopyalarını sunuyor ve kullanıcılar, sanal ortamda kurban kesip dini vecibelerini yerine getirmeye çalıştı. Bu yeni trend, özellikle yoğun şehir hayatı ve zaman kısıtlamaları nedeniyle geleneksel kurban kesim işlemlerini gerçekleştiremeyen kişiler arasında popüler hale geldi. Sanal kurbanlıklar, fiziksel kurbanlık hayvanlardan çok daha düşük maliyetli olup, çevre dostu bir alternatif olarak da öne çıkıyor.Sanal dünyadaki kurban kesimi 2 türlü ilerliyor. Bazı kesimler, kesilen kurban parasını bazı derneklere bağışlamayı seçiyor. Bu derneklere et yerine para olarak gönderiliyor. Bazı kullanıcılar ise etleri fiziki olarak da alabiliyor. Ayrıca kurbanı satın aldıkları web sitesi üzerinden kurban kesimlerini canlı olarak izleyebiliyorlar. Bunun öncesinde kurbanlığın saat kaçta kesime gideceği bilgisi de SMS yoluyla kişilere bildiriliyor. Ayrıca hissedar bulma sıkıtntısı da bulunmuyor. Uygulamalar üzerinden kaç adet hisse isterseniz o kadar seçebiliyorsunuz.SABAH'ın araştırmasına göre gerek büyükşehirlerde gerekse de Anadolu'nun bir çok şehrinde yüzden fazla sanal kurban satış ve kesim platformları kuruldu. Kurulan dijital kurban pazarlarının bir diğer farkı ise, küpe numaralarıyla sabit olan kurbanlıkların tahmini et-kemik miktarı gibi tüm bilgileri ve hayvana ait orijinal fotoğrafları siteye yer alması. Kesimi yapılan kurbanlıkların ise bayramın ilk günü pay edilerek, etler parçalanıp hisse sahiplerinin evlerine teslim edildi.Birçok hayvan yetiştiricisi ve kasap bu sene Bitcoin, Ethereum gibi kripto paralarla ödeme kabul etmeye başladı. Kripto paralar daha çok yurtdışında kesilen ve yardım kuruluşlarına bağışlanan kurbanlıklar da etkili oldu. Bazı büyük kripto borsaları, bayram dönemine özel kampanyalar düzenleyerek kullanıcılarına çeşitli indirimler ve bonuslar sundu. Örneğin, belirli miktarda kripto para ile kurban alımı yapan kullanıcılar, ücretsiz olarak sanal kurban kesim deneyimi de yaşayabildi. Bazı dijital oluşumlar fitre ve zekat konularında da Kripto ödeme butonları oluşturdu.