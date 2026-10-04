Sanal restoran oyunu deşifre oldu

Bir işletmenin sanal restoran zinciri oyunu Ticaret Bakanlığı'nın radarına takıldı. Reklam Kurulu, mevcutta tek restoranı olmasına rağmen 9 farklı restoran ismiyle yemek platformlarından sipariş alan firmaya 1 milyon 83 bin lira idari para cezası uyguladı. Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, tek restoranı olmasına rağmen internette 9 farklı işletme adına yemek platformlarına menü koyan işletmeye ceza kesti. "Data Gurme Gıda Turizm Ticaret Limited Şirketi" adıyla faaliyetlerini sürdüren bir işletmenin yemek platformlarında "Sushi Samba", "Noodle Factory", "Hirado Erişte Noodle", "Mochi Japon Tatlısı", "Ninja Akasaka Sushi", "Mochi Turkey", "Dragon Sushi Bar", "Ayumi Sushi Bar" ve "Japon Sokak Lezzetleri" isimleriyle yemek siparişi aldığı belirlendi. Reklam Kurulu yaptığı tespitlerde, şirkete ait fiilen tek bir restoran bulunmasına ve ticari faaliyetlerin bu restoran üzerinden yürütülmesine rağmen, yemek platformlarında farklı restoran isimleri ve adresleri ile farklı tüketici değerlendirme puanlarına yer verilmek suretiyle tüketiciler nezdinde birden fazla restoranın faaliyet gösterdiği yönünde bir izlenim oluşturulduğunu belirledi. Ancak bahsi geçen restoranların yemek platformlarında belirtilen adreslerde fiilen mevcut olmadığı anlaşıldı. Kurul işletmeye 1 milyon 83 bin lira idari para cezası kesti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör