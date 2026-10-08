Sanayi alanları 4 yılda ikiye katlayacak

Dünya Yatırımcı Haftası kapsamında Bacacı Yatırım Holding tarafından düzenlenen "Yatırımın Yeni Odağı: Geleceğe Değer Üretmek Zirvesi" İstanbul Finans Merkezi'nde gerçekleştirildi. Zirvenin açılışında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin önceliğinin yatırım ve üretim olduğunu söyledi. Bakan Kacır, "Türkiye Yüzyılı'nı üretimin yüzyılı haline getirmeyi hedefliyoruz. Bu yolculukta 2025 yılındaki 164 bin hektar düzeyinde olan planlı sanayi alanlarımızı 2030 yılına geldiğimizde 350 bin hektara yükseltmeyi planlıyoruz" dedi.

FİYAT İSTİKRARI SAĞLANACAK

Zirvede bir sunum yapan Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da, fiyat istikrarı hedefi doğrultusunda tüm araçların kararlılıkla kullanılmaya devam edileceğini belirtti. Dezenflasyon sürecinin verimlilik artışını da destekleyeceğini belirten Karahan, fiyat istikrarının sağlanmasıyla birlikte verimlilikte artış görüleceğini ifade etti. Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu ise, Türkiye'nin düşük orta gelirli ülke sınıfından yüksek orta gelirli ülke sınıfına çıktığını belirterek, "Yakın zamanda yüksek gelir grubuna da çıktık, inşallah orada kalıcı olacağız" diye konuştu. Türkiye Varlık Fonu (TVF) Genel Müdürü Salim Arda Ermut, 7 farklı sektörde faaliyet gösteren 36 şirketten oluşan büyük bir portföyü bünyelerinde barındırdıklarını belirterek, finansal piyasaların derinleşmesine katkı sağlamak amacıyla şirketlerdeki payların bir bölümünü uluslararası ve kurumsal yatırımcılara arz ederek likiditeyi artırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör