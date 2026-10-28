Sanayi sektörü elektrik tüketimi verileri belli oldu

Sanayi ve İnşaat Sektörü Nihai Enerji Tüketim Araştırması sonuçlarına göre; sanayi sektöründe 2025 yılında nihai enerji tüketimi 1 milyon 722 bin 856 terajul oldu.

Alt sektörler itibarıyla nihai enerji tüketiminde en büyük payı, %29,7 ile "diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı" sektörü aldı. Bu sektörü sırasıyla, %23,6 ile "ana metal sanayii"; %9,1 ile "gıda ürünleri imalatı" ve %7,1 ile "tekstil ürünlerinin imalatı" sektörleri takip etti.

"Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı" sektörünün nihai enerji tüketimindeki payı %6,5 olurken "inşaat" sektörünün payı %5,1 olarak gerçekleşti.

EN ÇOK TÜKETİLEN ENERJİ KAYNAĞI ELEKTRİK

Sanayi sektöründe enerji kaynaklarının paylarına göre; %29,3 ile elektrik, %23,9 ile doğal gaz, %22,9 ile katı fosil yakıtlar ve %14,1 ile petrol ürünleri nihai enerji tüketiminde en çok tüketilen enerji kaynakları oldu.

Alt sektörler itibarıyla enerji tüketiminin en yoğun olduğu "diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı" sektöründe ise en çok tüketilen enerji kaynağı %31,2 ile petrol ürünleri oldu. Bu sektörde, petrol ürünlerini %29,4 ile katı fosil yakıtlar, %17,6 ile doğal gaz ve %12,9 ile elektrik takip etti.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör