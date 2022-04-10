Sanayi sektöründen ihracatta ilk çeyrek rekoru

Sanayisektörü, Rusya-Ukrayna savaşından kaynaklı riskler, ham madde ve enerji maliyetlerindeki artışa karşın Ocak-Mart 2022'de ihracatını, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21.8 artırarak 45 milyar 247 milyon dolarla Cumhuriyet tarihinin en yüksek ilk çeyrek rakamına imza attı. İhracatçıların savaşın başlamasıyla alternatif pazarlara yönelmesi Rusya ve Ukrayna kaynaklı kayıpların telafi edilmesini sağladı. Sektör temsilcilerinin her zaman uyguladığı "pazar çeşitliliğini artırmak" stratejisiyle sanayi, ihracatta rekor tazelemeye devam etti. Sektörün Türkiye'nin ihracatı içindeki payı da yüzde 75.1 oldu.Sanayi bünyesinde yer alan 16 sektörden 12'sinin ihracatı ilk çeyrekte rekor kırdı. Bu dönemde tekstil ve ham maddeleri 2 milyar 650 milyon dolar, deri ve deri mamulleri 502 milyon dolar, kimyevi maddeler ve mamulleri 7.5 milyar dolar, hazır giyim ve konfeksiyon 5.5 milyar dolar, elektrik-elektronik 3.5 milyar dolar, makine ve aksamları 2.4 milyar dolar, demir ve demir dışı metaller 3.8 milyar dolar, çelik sektörü 5.7 milyar dolar, çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri 1.3 milyar dolar, mücevher sektörü 1.3 milyar dolar, savunma ve havacılık sanayi 961 milyon dolar, iklimlendirme sanayi 1.6 milyar dolarla rekor ihracata imza attı.Sanayi bünyesindeki alt sektörlere en fazla talep Avrupa ülkelerinden geldi. Bu dönemde tekstil ve ham maddeleri sektörü en fazla dış satımı İtalya'ya yaptı. Hazır giyim ve konfeksiyona 984 milyon dolar, deri ve deri mamullerine 43 milyon dolar, makine ve aksamlarına 252 milyon dolar, demir ve demir dışı metallere 549 milyon dolar, iklimlendirme sanayisine 174 milyon dolarla en fazla talep Almanya'dan geldi.