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Giriş Tarihi: 10.11.2023 10:39 Son Güncelleme: 10.11.2023 10:40

Sanayi üretim endeksi açıklandı

Sanayi üretim endeksi, eylülde aylık bazda yüzde 0,1 azaldı, yıllık bazda yüzde 4 artış gösterdi.

AA
Sanayi üretim endeksi açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, eylülde takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4 yükseldi.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, eylülde madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,1, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,7 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,2 arttı.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksi de yıllık bazda yüzde 3,11 artış gösterdi.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, söz konusu ayda ağustosa kıyasla yüzde 0,1 azaldı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, eylülde madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,4 artarken imalat sanayi sektörü endeksi aynı kaldı, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2 azalış gösterdi.

TÜİK verilerine göre, sanayi üretim endekslerinin takvim etkisinden arındırılmış yıllık değişim oranları şöyle:

Yıllar/Aylar Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
2021 11,4 8,9 16,6 66,1 40,9 23,9 10 14 8,9 8,6 11,2 14,4
2022 8,5 14,1 10,3 11,7 9,7 9,6 3,2 1,9 1,2 3,3 -1 -0,4
2023 4,6 -8,2 0,4 -1,3 0,2 0,2 7,6 3,1 4

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Sanayi üretim endeksi açıklandı
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