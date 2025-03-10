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Giriş Tarihi: 10.3.2025 10:38 Son Güncelleme: 10.3.2025 10:39

Sanayi üretim endeksi belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), verilerine göre, sanayi üretim endeksi ocakta aylık yüzde 2,3 azalırken yıllık yüzde 1,2 arttı

AA
Sanayi üretim endeksi belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı. Sanayi üretim endeksi, ocakta aylık bazda yüzde 2,3 azalış, yıllık bazda yüzde 1,2 artış gösterdi.

Buna göre, söz konusu ayda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,2 artış kaydetti. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, ocakta madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,7 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,2, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 5 arttı. Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde yıllık bazda yüzde 1,4 artış gerçekleşti.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, söz konusu ayda bir önceki aya kıyasla yüzde 2,3 azaldı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, ocakta madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 7,5 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,8 azaldı.

TÜİK, sanayi üretimine ilişkin bazı ayların verilerinde revizyona gitti.

Buna göre, sanayi üretim endekslerinin takvim etkisinden arındırılmış yıllık değişim oranları şöyle:

Yıllar/Aylar Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
2021 12,4 9,1 16,9 66,8 42,7 23,9 9,8 13,1 8,7 8,7 10,9 13,1
2022 6 12,3 8 9,4 6,9 8 1,9 0,8 0 2,4 -1,8 1,7
2023 3,9 -8,8 0,4 -1,3 0,2 0,9 8,2 3,6 5,2 2,6 2 2,4
2024 1,3 11,1 4,4 -1 0 -4,9 -3,9 -5 -2,2 -2,9 1,7 7
2025 1,2

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Sanayi üretim endeksi belli oldu
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