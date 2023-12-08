Sanayi Üretimi Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 11 Aralık Pazartesi günü açıklanacak ekim 2023 dönemi sanayi üretim endeksi verilerine ilişkin beklenti anketi 9 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Buna göre, ekonomistlerin ekimde takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksine ilişkin beklentilerinin ortalaması yüzde 2,09 yönünde oldu. Ekonomistlerin arındırılmış sanayi üretimi endeksine ilişkin beklentileri yüzde 1,10 ile 3,20 artış aralığında yer aldı.

Ekonomistler, ekimde arındırılmamış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 3,89 artacağını öngördü.

Arındırılmış sanayi üretimi endeksi eylülde aylık yüzde 0,1 azalırken, yıllık yüzde 4 artış kaydetmişti. Bu dönemde arındırılmamış sanayi üretim endeksi de yıllık yüzde 3,11 artış göstermişti.