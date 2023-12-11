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Giriş Tarihi: 11.12.2023 10:27 Son Güncelleme: 11.12.2023 10:45

Sanayi üretimi ekimde yıllık bazda arttı

Sanayi üretimi ekimde aylık bazda yüzde 0,4 azalırken yıllık yüzde 1,1 arttı.

Sanayi üretimi ekimde yıllık bazda arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı. Buna göre, ekimde takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,1 yükseldi.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, ekimde madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,7, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,3, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3,5 arttı.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksi de yıllık bazda yüzde 3,77 artış gösterdi.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, söz konusu ayda eylüle kıyasla yüzde 0,4 azaldı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, ekimde madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 3,2 artarken imalat sanayi sektörü endeksi 0,3, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,3 azalış gösterdi.

Bazı verilerde revizyona gidildi.

TÜİK verilerine göre, sanayi üretim endekslerinin takvim etkisinden arındırılmış yıllık değişim oranları şöyle:

Yıllar/Aylar Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
2021 11,4 8,9 16,6 66,1 40,9 23,9 10 14 8,9 8,6 11,3 14,4
2022 8,5 14,1 10,3 11,7 9,7 9,6 3,2 1,9 1,2 3,3 -1 -0,4
2023 4,6 -8,2 0,4 -1,3 0,3 0,2 7,6 3,1 4,1 1,1

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Sanayi üretimi ekimde yıllık bazda arttı
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