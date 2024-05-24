Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır’dan Rize’de önemli mesajlar

Rize Ticaret Borsası'nda düzenlenen Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) projeleri toplu açılış ve imza ile Rize'de yapılacak Bilim Merkezi'nin imza töreninde konuşan Kacır, Rize'ye yeni eserler kazandırmanın memnuniyetini yaşadıklarını belirtti.

Son 22 yıldır büyüyen güçlü Türkiye'ye yaraşır yatırımları birer birer hayata geçirdiklerini belirten Kacır, "Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliği ve kararlılığı ile asra bedel yatırımları 22 yılda ülkemize kazandırdık. Yapılamaz denilenleri yaptık, olmazları oldurduk." diye konuştu.

Kacır, içeride ve dışarıda ülkenin set çekenlere, yolunu kapatmaya çalışanlara karşı dik durduklarını vurgulayarak, "Bizim davamız millete hizmet davasıdır, dedik. Böylece Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına büyüyen, kalkınan, bölgesinde ve dünyada söz sahibi olan güçlü bir Türkiye olarak adım attık." ifadelerini kullandı.

Askeri insansız hava aracı üretiminde dünyada lider; ticari araç, güneş paneli, beyaz eşya üretiminde ise Avrupa'da birinci olan Türk sanayisini inşa ettiklerini kaydeden Kacır, şöyle devam etti:

"Büyük ve güçlü Türkiye'nin temel şiarı olan Milli Teknoloji Hamlesi hedeflerimizi birer birer gerçekleştiriyoruz. Milletimizin 60 yıllık hayali Togg ile mavi sulardaki güvencemiz TCG Anadolu'yla, savaş paradigmalarını değiştiren İHA'larımızla, SİHA'larımızla, dosta güven, düşmana korku veren Akıncı, Kızılelma ve milli muharip uçağımız Kaan ile göğsümüz kabarıyor. Tüm bu başarılar, kazanımlar gelecek vizyonumuzu ortaya koyarken, ileride yapacağımız yeni ve güçlü atılımların da teminatı niteliğindedir."

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak son 22 yılda Rize'de yeni veya ilave yatırımlar için 428 yatırım teşvik belgesi düzenlediklerini aktaran Kacır, 18,8 milyar lira sabit yatırımın ve 16 binden fazla nitelikli istihdamın önünü açtıklarını belirtti.

Kacır, kentte planlı sanayileşmenin bel kemiği olan Rize Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) altyapı ve üstyapı çalışmaları için 1,3 milyar lira finansman sağladıklarını ifade ederek, OSB'nin 28 hektarlık genişleme alanındaki çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Yine son 22 yılda 3 küçük sanayi sitesini tamamlayarak şehirde faaliyet gösteren KOBİ ölçeğindeki sanayicilere altyapısı hazır ve modern iş yerleri sunduklarına işaret eden Kacır, şunları kaydetti:

"Sanayi sitelerimizde 1900 ilave istihdam oluşturduk. Diğer yandan Rize'nin büyüme ve kalkınma yolculuğunun bel kemiği olan KOBİ'lerimizi tüm imkanlarımızla destekliyoruz. 22 yıl öncesine kadar şehrimizde sadece iki elin parmağı kadar KOBİ'miz KOSGEB desteklerinden yararlanıyordu. KOSGEB eliyle bugüne kadar 6 bin 700'den fazla KOBİ'mize 777 milyon lira destek sağladık. Özellikle sel felaketi başta olmak üzere doğal afetlerden etkilenen KOBİ'lerimizin yaralarını hızla sardık. 186 KOBİ'mize 207 milyon liralık finansmanı ilk 12 ayı geri ödemesiz olmak üzere 36 ay vadeli olarak kullandırdık."

Kacır, Rize'yi bilim, Ar-Ge ve inovasyonda daha ileriye taşımak için Teknopark kurduklarını hatırlatarak, TÜBİTAK akademik, bilim insanı ve özel sektör Ar-Ge destek programları kapsamında 162 projeye ve 671 bilim insanına 408 milyon lira destekte bulunduklarını söyledi.

TEKNOFEST heyecanı ve coşkusunu 2022 yılında Rize'ye taşıdıklarına değinen Kacır, "Geleceğin bilim insanlarını, bilime, teknoloji üretmeye meraklı gençleri bulmak, onların kapasitelerini ortaya çıkarmak amacıyla şehrimize Deneyap Teknoloji Atölyesi kazandırdık." dedi.

Bakan Kacır, Rize Belediyesi ve TÜBİTAK iş birliğinde hayata geçirilecek Bilim Merkezi'yle gençlerin bilim ve teknolojiye olan ilgisini artıracağını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Merkezimiz doğa bilimleri, matematik, teknoloji, tasarım, astronomi, uzay ve havacılık alanlarında, gençlerimize edindikleri teorik bilgileri pratiğe dökme ve kendi projelerini geliştirme imkanı sunacak. 1700 metrekarelik sergi, 500 metrekarelik atölye ile birlikte planetaryum alanları olacak olan bilim merkezimizi gençlerimizin ve Rizeli hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Biz gençlerimize yatırım yaptıkça, onlara güvendiğimizi hissettirdikçe, bilim merkezleriyle, teknoloji festivalleriyle, gençlik merkezleriyle buluşturdukça, inanıyorum ki bu topraklardan nice Selçuk Bayraktarlar, Aziz Sancarlar yetişecek. TEKNOFEST kuşağı yeni TOGG'ları, İMECE'leri, yeni Altay'ları, Gökbey'leri, ANKA'ları, yeni Bayraktar'ları, Kızılelmaları, Hürjet'leri, KAAN'ları Türk milletine armağan edecek."

DOKA eliyle Rize'de, kamu kurumları, mahalli idareler, üniversite, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının 181 projesine 433 milyon lira destek sağladıkların belirten Kacır, DOKAP ile son 10 yılda kamu kurumları, mahalli idareler ve üniversitelerimizin toplam 98 projesine 1,3 milyar lira destek sağladıklarını ifade etti.

Kacır, bugün de DOKA ve DOKAP eliyle Rize'ye kazandırdıkları, toplam proje büyüklüğü 84 milyon liraya ulaşan 10 projenin açılışını gerçekleştirdiklerini kaydederek, "Açılışını gerçekleştirdiğimiz bu projelerle genç istihdamını teşvik ediyoruz. Gençlerimizi dijital yetkinliklerle buluşturuyoruz. Engel tanımayan bireylerimizin sosyal hayata ve istihdama katılımını sağlıyoruz." şeklinde konuştu.

Bunların yanında Rize'de, 2024 yılı yatırım programı kapsamında proje büyüklüğü 109 milyon liraya ulaşan 11 proje için de ilgili kuruluşlarla protokol imzalayacaklarına dikkati çeken Kacır, "Şehrimizde heyelan riskini azaltarak güvenli ulaşımı tesis edecek, tarım, hayvancılık ve turizmi destekleyecek, gençlerimizi bilim ve teknolojiyle buluşturacak, fırsat eşitliğini temin edecek bu projelerle şehrimizin kalkınma yolculuğuna ivme kazandıracağız." dedi.

"ŞEHİRLERİMİZİ ESERLER VE HİZMETLERLE DONATMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Kacır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 22 yılda olduğu gibi Cumhuriyetin ikinci yüzyılında, Türkiye Yüzyılı'nda da şehirleri eserler ve hizmetlerle donatmaya devam edeceklerinin altını çizerek, "Her alanda rüştünü ispatlamış büyük ve güçlü Türkiye vizyonumuzla bundan önce olduğu gibi bundan sonra da üretmeye, çalışmaya devam edeceğiz. Milletimizin 22 yıldır bizlere olan inancını, güvenini ve teveccühünü gerçekleştirdiğimiz kalkınma ve büyüme hamleleriyle muhafaza etmeye devam edeceğiz. Açılışını gerçekleştirdiğimiz ve imzalarını atacağımız projelerin şehrimize, milletimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kacır, Rize Belediyesini de ziyaret ederek Belediye Başkanı Rahmi Metin ile görüştü.