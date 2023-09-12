Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 7 müfettiş yardımcısı alacak
Giriş Tarihi: 12.9.2023 09:52

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 7 müfettiş yardımcısı alacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 7 müfettiş yardımcısı istihdam edecek.

AA
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 7 müfettiş yardımcısı alacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, üniversitelerin hukuk fakültelerinden mezun olanlar arasından yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı yapılacak giriş sınavı ile 7 müfettiş yardımcısı alınacak.

Müfettiş yardımcıları, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı bünyesinde görev yürütecek.

Adaylar, sınav için 15 Eylül'e kadar Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresi üzerinden başvuru yapabilecek.

Yazılı sınav, 14 Ekim'de iki oturum halinde Ankara'da gerçekleştirilecek.

Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adayların isimleri, sınav saati ve diğer hususlar Bakanlığın internet sayfasında duyurulacak. Yazılı sınavda başarılı olanlardan, kadro sayısının 4 katı kadar aday, yeri ve tarihi daha sonra belirtilecek sözlü sınava çağrılacak.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 7 müfettiş yardımcısı alacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA