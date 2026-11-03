Sanayi ve teknolojiye 368.6 milyar liralık bütçe

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2027 yılı bütçe sunumunda sanayiden savunmaya, yapay zekâdan uzay teknolojilerine kadar geniş bir alandaki hedefleri açıkladı. İmalat sanayisinin katma değerinin 259 milyar dolara yükseldiğini bildiren Kacır, yıllık ihracatın 283.7 milyar dolarla rekor kırdığını vurguladı.

KATMA DEĞER 259 MİLYAR DOLAR

Küresel ekonominin dayanıklılığının sınandığı bir dönemden geçildiğini belirten Kacır, Türkiye'nin sanayi altyapısı, teknolojik kabiliyetleri ve çeşitlendirilmiş ihracat kapasitesiyle küresel sınamalara karşı dayanıklılığını artırdığını ifade etti. İmalat sanayi katma değerinin son bir yılda yüzde 9.7 artarak 259 milyar dolara yükseldiğini belirten Kacır, yıllık ihracatın 283.7 milyar dolarla rekor kırdığını bildirdi. Yüksek teknolojili yatırımları desteklemek amacıyla yürütülen HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı kapsamında batarya, elektrikli araç, güneş hücresi, rüzgâr türbini, çip, savunma teknolojileri, veri merkezleri, yapay zekâ ve endüstriyel robotik alanlarına yönelik çağrılar gerçekleştirildiğini belirten Kacır, Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi Programı'nın kaynağını 500 milyar liradan 750 milyar liraya çıkardıklarını açıkladı.

AY'A YÜZDE 87 YERLİLİKLE GİDİLECEK

Türkiye'nin uzay teknolojilerindeki bağımsızlığını güçlendirdiğini belirten Kacır, Ay Uzay Aracı'nın yüzde 87 yerlilik oranıyla üretildiğini açıkladı. Kacır, aracın 2027'nin ilk aylarında uzaya gönderileceğini bildirdi. Türkiye'nin kuantum teknolojilerindeki çalışmalarına ilişkin de bilgi veren Kacır, 54 kübit işlemci gücüne sahip kuantum bilgisayarın 2027 yılında devreye alınacağını açıkladı. Ayrıca en az 5 kübitlik kuantum işlemci prototipinin yerli imkânlarla tasarlanıp üretilerek bu alanda kritik bir Ar-Ge ve üretim altyapısının ülkeye kazandırılacağını belirtti. Yapay zekâ teknolojilerinin farklı sektörlerde kullanımını yaygınlaştıracaklarını belirten Kacır, Türkçe yapay zekâ dil modellerinin sağlık, finans, hukuk ve haberleşme sektörlerine yönelik uygulamalarının geliştirildiğini söyledi. Yapay zekâ destekli yerli navigasyon uygulamasının önümüzdeki yıl hayata geçirileceğini açıklayan Kacır, 2026-2030 Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı kapsamında iki yılda en az 5 milyon vatandaşa yapay zekâ okuryazarlığı eğitimi verileceğini bildirdi. 10 bin ileri düzey yapay zekâ uzmanı ve 100 bin yapay zeka uygulama profesyoneli yetiştirileceğini kaydeden Kacır, veri merkezlerinin toplam kurulu gücünün en az 1 gigavata çıkarılacağını ifade etti. "Veri merkezi ve bulut bilişim altyapılarında en az 10 milyar dolarlık özel sektör yatırımının gerçekleşmesini sağlayacağız. Bu doğrultuda son bir yılda yaklaşık 300 megavatlık yatırımı harekete geçirdik" dedi.

800 KM MENZİLLİ HİDROJEN KAMYON

Yerli ulaşım teknolojilerinde yürütülen çalışmalara da değinen Kacır, TÜBİTAK MAM'da hidrojen depolama ve yakıt pili geliştirme çalışmaları tamamlanan 800 kilometre menzilli ticari kamyon platformunun gelecek yıl yollara çıkacağını açıkladı. Sıfır emisyonlu millî lokomotifte kullanılacak 800 beygir gücündeki yerli hidrojen motorunun da üretildiğini belirten Kacır, demiryolu teknolojilerinde yerli üretim kabiliyetinin artırıldığını ifade etti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör