Sanayici ciroyu da kârı da 2’ye katladı

Döviz kurundan, TL'deki değer kaybından, girdi maliyetlerinden sızlanan sanayiciler geçen yıl ciroda da kârda da yine rekor kırdı. İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) açıkladığı '500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2022 Araştırması'na göre, 500 sanayi kuruluşunun cirosu geçen yıl, yüzde 119 artarak 4 trilyon 485 milyar liraya yükseldi. Bir önceki yılı neredeyse ikiye katladı. 2022'de 500 büyüğün faaliyet kârı yüzde 96 artarak, 342 milyar liradan 671 milyar liraya çıktı. Benzer şekilde faiz, amortisman ve vergi öncesi kâr yüzde 100'e yakın bir artışla 405 milyar liradan 808 milyar liraya yükseldi.2022'de İSO 500'de kâr eden kuruluş sayısı 405'ten 422'ye yükseldi. Zarar eden kuruluş sayısı da 95'ten 58'e indi. Böylece 450 firmanın kâr yazdığı 2007'den bu yana en yüksek kâr elde eden firma sayısına ulaşıldı. Satış kârlılıkları da oransal olarak düşse de yüzde 9.3 ile tarihsel olarak en yüksek seviyeye geldi. Aktif kârlılığı 2022'de 2.1 puan artarak yüzde 12.4'e yükseldi.Özkaynak kârlılıkları da yüzde 34.8 ile yüksek düzeyini korudu. Yüksek kârlılığın desteğiyle özkaynakların aktifler içindeki payı arttı. İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, 2022'de TÜFE ve ÜFE'nin yükseldiğini, reelde aslında artışların düşük olduğunu öne sürdü. Bahçıvan, "2022 sonunda TÜFE yüzde 64.27 iken ÜFE yüzde 97.72'ye ulaşmıştı. Nitekim yıl sonu ÜFE enflasyonu kullanıldığında, üretimden satışlardaki reel artış yüzde 10.8" dedi.Sanayi şirketlerinin son 10 yıldaki üretim faaliyeti dışı gelirlerinin toplam içerisindeki payı da düştü. Bu oran, son 5 yılda yüzde 88 düzeyinden yüzde 23'lere kadar geriledi. Yani sanayici esas faaliyetlerine odaklandı.