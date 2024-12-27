Sanayici ve ihracatçıya kredi müjdesi

Ekonomi yönetiminden ihracatçı ve sanayicilere müjde geldi. Ticaret Bakanlığı, döviz bazlı reeskont kredilerinin yeniden başlatıldığını açıkladı. Firmalara aylık 150 milyon dolarlık limitle verilecek olan reeskont kredileri, sadece Türk Eximbank üzerinden kullandırılacak. Kredi tutarı firma başına azami 1.5 milyon dolara kadar verilecek. 360 gün vade ile yabancı para ihracat reeskont kredisi de kullandırılacak.

KOBİLERE ÖNCELİK

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kocaeli'nde katıldığı bir programda döviz bazlı reeskont kredilerini yeniden başlatıldığının müjdesini verdi. Bakan Bolat, "İhracatçılarımıza aylık 150 milyon dolara kadar yabancı para, reeskont kredisi sunulacak. Firma başına 1.5 milyon dolara kadar verilecek. KOBİ'lerin de faydalanabilmesi için bu öncelikli hale getirildi. 360 gün vade ile yabancı para, ihracat reeskont kredisi de kullandırılacak" dedi. İhracatı artırmak için bu krediyi hayata geçirdiklerini anlatan Bolat, "Dünyada adeta bir kıyamet savaşı var. Herkes her pazara hücum ediyor. Daha fazla mal satmak, hizmet satmak için bunu yapıyoruz" diye konuştu.





ÜRETİME DESTEK

Önceki gün 2.5 puanlık faiz indirimine giden Merkez Bankası (TCMB) ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredisi iskonto oranı hesaplamasında değişiklik yapılarak hesaplamada politika faizinin belirli bir oranının esas alınması kararlaştırıldığını açıklamıştı. Bu çerçevede, reeskont kredisinde toplam faiz maliyeti yüzde 35'ten 29.93'e indirildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, reeskont kredi faizlerinin düşürülmesiyle ilgili açıklamada bulundu. Şimşek, "Reeskont kredi limiti günlük 300 milyon TL'den 4 milyar TL'ye çıkarıldı. Reeskont kredilerinde ilave ihracat bedeli satış koşulu kaldırıldı. İhracat bedeli satış yükümlülüğü yüzde 40'tan 30'a düşürüldü. Eximbank'ın sermayesi 13.8 milyar TL'den 553 milyar TL'ye çıkartılarak güçlendirildi. Hizmet ihracatı gelirlerine vergi istisnası yüzde 50'den 80'e çıkartıldı. Rekabet gücümüzü artırmak için üretim ve ihracatı desteklemeye devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

REESKONT KREDİSİ NEDİR?

Döviz kazandırıcı hizmet ihracatında bulunan firmalara uygun maliyetli finansman sağlanması amacıyla, Türk Eximbank'a tanınan limit çerçevesinde kullandırılan TL/döviz kredisi programına reeskont kredisi denir.

İHRACATÇI VE SANAYİCİLER TALEP ETMİŞTİ

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, geçen ay sanayicilerin taleplerini sıralarken, "Döviz bazlı reeskont kredilerinin tekrar kullandırılmaya başlaması için uygun zaman" demişti. TİM Başkanı Mustafa Gültepe de, ekim ayında yaptığı konuşmada reeskont kredi faiz oranının düşürülmesini talep etmişti.