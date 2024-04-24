Sanayici vize sorunu için çözüm istiyor

Türk TIR sürücülerinin vize konusunda yaşadığı sorunlar, özellikle son 3 yılda zirve yaptı. Sürücülerin randevu almak için bile 2 ay bekletildiğini dile getiren Uluslararası Nakliyeciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aras, TIR sürücülerinin Avrupa Birliği bölgesine girebilmeleri için öncelikli olarak vize alabilmelerini istedi. Schengen randevusunda sorunlar olduğunu, yeni sürücülerin vize başvurularının reddedildiğini, deneyimli sürücülere ise kısa süreli vize verildiğini belirten Aras, bu nedenle Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye'den talep ettiği ürünlerin Türk vatandaşı profesyonel tır sürücülerince teslim edilemediğini bildirdi. Aras, böylece sadece Türkiye'nin değil, küresel yatırımcıların, üreticilerin, ticari işletmelerin ve tüketicilerin de "cezalandırıldığını" ifade etti.Türkiye'den AB'ye gerçekleştirilen ihracatın yüzde 50'sinin Türkiye'de yatırım yapmış olan AB sermayeli şirketler tarafından gerçekleştirildiğini belirten Aras, şöyle konuştu: "Bu malların sahibi AB şirketleri olduğu için AB, kendi firmalarını ve tüketicilerini cezalandırmaktadır. Türkiye'nin AB'ye, AB'nin Türkiye ile Orta Asya, Kafkasya ve Ortadoğu'ya ihracatını kara yoluyla taşıyan uluslararası eşya taşımacılığı sektörü, vize sürecinde zorluklar ve zaman kayıpları yaşamakta, bu durum ticari malların hareketini kısıtlamaktadır. Büyük potansiyel taşıyan AB-Türkiye ticaretindeki büyümeye engel olan bu tutumun faturasını Türkiye kadar AB de ödemektedir. Schengen randevusunda sorunlar yaşanıyor, Türk tır sürücüleri vize alamıyor. Tüm Avrupa sürücü eksikliğiyle mücadele ederken, Schengen ülke misyonları yeni sürücülerin vize başvurularına ret veriyor. Yılların sürücülerine de Schengen vize kurallarına aykırı olarak ya kısa süreli vize ya da ret veriliyor."Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç da birçok sanayicinin yurtdışına çıkışta vize alamadığını belirterek, "Artık vize sorunumuz finansman sorununun çok daha önüne geçti. Gerekirse teminat mektubu verelim, devlet garantörlük yapsın, gerekli girişimlerde bulunularak artık bu sorun nihayetlensin" dedi. Ardıç, ekonomik programın 'çok yönlü' bir yaklaşımla yeniden şekillendirilmesi gerektiğini de söyledi.