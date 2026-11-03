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Giriş Tarihi: 3.11.2026

Sanayiciden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a fon teşekkürü

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BARIŞ ŞİMŞEK BARIŞ ŞİMŞEK
Sanayiciden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a fon teşekkürü
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Sanayiciler fon sorununun ortaya çıkmasından bu yana konunun üzerine tavizsiz bir şekilde giden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, "Cumhurbaşkanımızın fon konusunu hassasiyetle ele almasını çok kıymetli buluyoruz. Sorunun üzerine tavizsiz biçimde gittiklerini vurgulaması, çözüm yönünde ortaya konulan güçlü iradeyi gösteriyor" dedi. ASO Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı, Antalya'da gerçekleşti. Toplantıda konuşan Ardıç, fon soruşturması konusunda süreci tavizsiz şekilde yöneten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, "Son dönemin en önemli gündem maddelerinden biri olan fon konusunu biz sanayiciler ve üretimin devamlılığı açısından değerlendirmek istiyorum. Yatırım yapmanın ve üretimimizi artırabilmenin temel şartlarından biri de şüphesiz güven veren bir ortamdır. Bir işletmenin üretimde kullanacağı kaynağa erişememesi, hammadde alımını, çalışanlarının ücretlerini ve tedarikçilerine yapacağı ödemeleri aksatabiliyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, fon konusunu hassasiyetle ele almasını çok kıymetli buluyoruz. Sorunun üzerine tavizsiz biçimde gittiklerini vurgulaması güçlü iradeyi gösteriyor" dedi.

"MADE IN EUROPE" UYARISI
Avrupa Birliği'nin "Made in Europe" yaklaşımını dikkatle takip ettiklerini anlatan Ardıç, "Henüz yasalaşmamış olmakla birlikte bu girişim, sanayimiz açısından önemli sonuçlar doğurabilir. Çünkü artık gümrük vergisi ödemeden pazara girebilmek kadar, o pazardaki teşviklerden ve kamu alımlarından yararlanabilmek de belirleyici hale geliyor" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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Sanayiciden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a fon teşekkürü
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