Sanayiciler, elektrik ve doğal gaz fiyatlarında yapılan indirimleri memnuniyetle karşıladı

Enerji fiyatları son yıllarda küresel çapta meydana gelen olayların etkisiyle dalgalı seyir izliyor. Kovid-19 salgını tedbirlerinin kaldırılmasının ardından yaşanan arz-talep dengesizlikleri, Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle Rusya'ya uygulanan yaptırımlar ile Rusya'nın enerji arzında kesintiye gitmesi, enerji fiyatlarının son zamanların en yüksek seviyesine ulaşmasına neden oldu. Enerji fiyatlarındaki yükselişler, sanayi üretimi başta olmak üzere birçok sektörü olumsuz etkilerken ülkeler bu olumsuzlukları azaltmak için önlemler alıyor.

Bu kapsamda, Türkiye de üretim, ihracat ve istihdamı desteklemek amacıyla sanayide kullanılan doğal gaz ve elektrikte indirime gitti. 30 Aralık 2022'de, elektrik tarifelerinde sanayi abone grubunda yüzde 16 düzeyinde indirim yapılırken bu hafta da şubat itibarıyla elektrik üretim amaçlı gazın satış fiyatında yüzde 16,67, sanayi kuruluşlarında ise yüzde 13,30 ila 17,22 arasında indirim kararı alındı.