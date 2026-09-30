Sanayicilere 1 milyar TL’lik yeni destek! Bakan Kacır duyurdu: İşte başvuru şatları

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, imalat sanayii yatırımlarının uygun şartlarda yatırım kredisine daha hızlı erişmesini sağlayacak yeni uygulamayı duyurdu. Kacır, 100 milyon lira ve üzeri teşvik belgesine sahip imalat sanayii yatırımlarının Öncelikli Finansman Belgesi kapsamına alınacağını bildirdi.
Kacır, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bugüne kadar 530 milyar lira yatırım tutarına sahip 84 projeyi uygun şartlı finansmana yönlendirdiklerini belirterek, 750 milyar lira bütçeli Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi (YTAK) Programı kapsamında yeni ve kapsayıcı bir uygulama başlatıldığını ifade etti.
100 MİLYON LİRA VE ÜZERİ YATIRIMLAR KAPSAMDA
Kacır, Türkiye'nin sanayileşme yolculuğuna güç katmak ve stratejik yatırımları hızlandırmak amacıyla teşvik belgesi olan imalat sanayii yatırımları için Öncelikli Finansman Belgesi düzenleneceğini belirtti.
Kacır, "Proje Bazlı desteklenen, Türkiye Yüzyılı Kalkınma Hamlesi Programı kapsamında teşvik belgesi olan yatırımcılarımız ile Stratejik Yatırım Belgesi almış yatırımcılarımız için doğrudan Öncelikli Finansman Belgesi düzenlenecek" dedi.
100 milyon lira ve üzeri tutarda, teşvik belgesine sahip tüm imalat sanayii yatırımlarının kapsama alındığını belirten Kacır, diğer teşvik belgeleri için belirli kriterlerin esas alınacağını söyledi.
Kacır, "Diğer teşvik belgeleri için 'katma değer potansiyeli', 'verimlilik ve sektörel etki', 'ekonomiye hızlı katkı' ve 'Ar-Ge yetkinliğine sahip olma' boyutlarına göre 50 ve üzerinde puan alanlar için ÖFB düzenlenecek" değerlendirmesinde bulundu.
1 MİLYAR LİRAYA KADAR YTAK KREDİSİ
ÖFB sahibi yatırımların, 1 milyar liraya ve yatırımın yüzde 50'sine kadar uygun vade ve şartlarda YTAK kredisinden yararlanmak üzere bankalara başvuru hakkı elde edeceğini bildiren Kacır, uygulamanın sanayicilerin uzun vadeli ve uygun şartlarda yatırım kredisine erişimini hızlandıracağını kaydetti.
Kacır, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye'ye değer katan yatırımları desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
BAŞVURULAR İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILACAK
Öncelikli Finansman Belgesi için başvuruların yatirimkredisi.sanayi.gov.tr internet adresi üzerinden yapılabileceği bildirildi.