Sanayicilere 1 milyar TL’lik yeni destek! Bakan Kacır duyurdu: İşte başvuru şatları

100 MİLYON LİRA VE ÜZERİ YATIRIMLAR KAPSAMDA

Kacır, Türkiye'nin sanayileşme yolculuğuna güç katmak ve stratejik yatırımları hızlandırmak amacıyla teşvik belgesi olan imalat sanayii yatırımları için Öncelikli Finansman Belgesi düzenleneceğini belirtti.

Kacır, "Proje Bazlı desteklenen, Türkiye Yüzyılı Kalkınma Hamlesi Programı kapsamında teşvik belgesi olan yatırımcılarımız ile Stratejik Yatırım Belgesi almış yatırımcılarımız için doğrudan Öncelikli Finansman Belgesi düzenlenecek" dedi.

100 milyon lira ve üzeri tutarda, teşvik belgesine sahip tüm imalat sanayii yatırımlarının kapsama alındığını belirten Kacır, diğer teşvik belgeleri için belirli kriterlerin esas alınacağını söyledi.

Kacır, "Diğer teşvik belgeleri için 'katma değer potansiyeli', 'verimlilik ve sektörel etki', 'ekonomiye hızlı katkı' ve 'Ar-Ge yetkinliğine sahip olma' boyutlarına göre 50 ve üzerinde puan alanlar için ÖFB düzenlenecek" değerlendirmesinde bulundu.