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Giriş Tarihi: 30.8.2023 14:41

Sanayicilerin beklentilerine ilişkin rapor Bakan Şimşek'e sunuldu

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, ziyaret ettiği Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e sanayicilerin beklentilerine ilişkin rapor sundu.

AA
Sanayicilerin beklentilerine ilişkin rapor Bakan Şimşek’e sunuldu

Ankara Sanayi Odası (ASO)'ndan yapılan açıklamaya göre, Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, ASO Meclis Başkanı Celal Koloğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i ziyaret etti.

Ziyarette, reel sektörün finansmana erişimi, üretim kapasitesi ve istihdamı artırmak, ihracat potansiyelini güçlendirmek için devreye alınan politika araçları değerlendirildi.

ASO'nun faaliyetleri ve Ankara'daki organize sanayi bölgelerine ilişkin Şimşek'e bilgi veren Ardıç, ekonomik görünüm ve sanayicilerin beklentileriyle ilgili değerlendirmelerde bulunarak, sanayicilerin sorunlarıyla ilgili hazırlanan raporu da Şimşek'e takdim etti.

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Sanayicilerin beklentilerine ilişkin rapor Bakan Şimşek'e sunuldu
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