Sanayide 10 sektör ihracat rekoru kırdı

Yeni ekonomi modelinin lokomotifi olan ihracatta, küresel resesyon endişelerine rağmen artış trendi devam ediyor. Türkiye ekonomisinin üçüncü çeyrekteki yüzde 3.9'luk büyümesine 2.9 puan katkı yapan ihracat, kasım ayında artışını sürdürdü. Çin'in ihracatının yüzde 8.7 düştüğü kasım ayında, Türkiye yüzde 1.9 artışla 21.9 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek kasım ihracatına imza attı. İhracat ekim ayında da yüzde 3 artmıştı. Yılın ilk 11 ayında yüzde 13.9 artarak 231.2 milyar dolara ulaşan ihracat, yıllık bazda ise yüzde 14.8'lik artışla 253.5 milyar dolara ulaştı.Kasım ayında bin 973 firma ilk kez ihracat gerçekleştirdi. Bu firmaların kasım ayındaki ihracatı 105.5 milyon dolar olarak gerçekleşti. Böylece yılın ilk 11 ayında ilk kez ihracat yapan firma sayısı 19 bin 580'e ulaştı. Kasım ayında ihracatçılar, Türkiye'nin bayrağını 217 ülke ve bölgede dalgalandırmayı başarırken, 125 ülkeye ihracatta artış sağlandı. Kasımda 14 sektör ve 45 il ihracatını artırdı. Miktar bazında ise 12.9 milyon tonluk ihracat gerçekleştirildi. Kilogram birim fiyatı 1.7 dolara çıktı.Kasım ayında otomotiv 2.9 milyar dolarla ihracata en fazla katkıyı veren sektör oldu. İlk beşteki diğer sektörler 2.6 milyar dolarla kimya, 1.6 milyar dolarla hazır giyim, 1.4 milyar dolarla elektrik-elektronik ve 1.3 milyar dolarla çelik şeklinde sıralandı. Elektrik ve elektronik, hububat- bakliyat, makine, savunma ve havacılık ile zeytin ve zeytinyağı sektörleri tarihlerinin en yüksek aylık ihracatını gerçekleştirdi.Küresel piyasalardaki belirsizliklere karşın Türk sanayi sektörünün temsilcileri, strateji ve eylem planlarıyla ihracat faaliyetlerini etkin bir şekilde sürdürüyor. Sanayi sektörü 169 milyar 670 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek ocak-kasım ihracatını gerçekleşirdi. Sanayi sektörünün dış satımı, yılın 11 ayında 2021'in aynı dönemine göre yüzde 10.3 artarken, toplam ihracat içerisindeki payı yüzde 73.4 oldu. Sanayi grubuna bağlı 16 sektörden 10'u yılın 11 ayında ihracat rekoruna imza attı. Tekstil ve ham maddeleri 9 milyar 562 milyon dolar, deri ve deri mamulleri 1 milyar 875 milyon dolar, kimyevi maddeler ve mamulleri 30 milyar 715 milyon dolar, hazır giyim ve konfeksiyon sektörü 19 milyar 501 milyon dolar, elektrik ve elektronik 13 milyar 704 milyon dolar, makine ve aksamları 9 milyar 344 milyon dolar, demir ve demir dışı metaller 13 milyar 290 milyon dolar, çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri 5 milyar 10 milyon dolar, savuma ve havacılık sanayi 3 milyar 770 milyon dolar, iklimlendirme sanayi 6 milyar 93 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek ocak-kasım ihracatını gerçekleştirdi.Kasım ayında ihracatını en fazla artıran il Yozgat oldu. Yozgat'ın 2021'in kasım ayında 1 milyon 479 bin dolar olan ihracatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 450 artarak 8 milyon 146 bin dolara çıktı. İkinci sırada Hakkari ihracatını yüzde 167.9, üçüncü sıradaki Bayburt yüzde 142.7, Erzurum yüzde 141.6, Şanlıurfa yüzde 104 artırdı.Kasım ayında sektörel bazda en fazla ihracat artışı zeytin ve zeytinyağında gözlendi. Bu sektörün ihracatı, geçen yılın kasım ayına göre yüzde 109 artarak 64.3 milyon dolara çıktı. İkinci sırada yer alan savunma ve havacılık sanayisinin ihracatı yüzde 31.6 artarak 503.3 milyon dolara yükseldi. Kasımda tütüm sektörü ihracatını yüzde 31.1, meyve ve sebze sektörü yüzde 21 oranında artırdı.