Sanayide günlük ciro 4.9 milyar TL

Borsa İstanbul'un son dönemdeki hızlı yükselişinin lokomotifi olan altı aylık bilançolar, ekonomide devam eden büyümenin şirketlere de pozitif yansıdığını gözler önüne serdi. İhracat ağırlıklı çalışan sanayi şirketlerinin ciro ve kârlılığında patlama yaşanırken, son dönemde eleştirilerin odağında olan bankalar ise kârlılık artışında lider oldu.Bilançosu açıklanan 437 şirketin mali tabloları dikkate alınarak yapılan hesaplamalara göre, toplam ciro yüzde 137.7 artarak 2 trilyon 450 milyar liraya ulaştı. Toplam net kâr ise yüzde 224.5 artarak 304.9 milyar liraya çıktı. Buna göre borsa şirketleri yılın ilk yarısında günde ortalama 13.5 milyar TL ciro, yaklaşık 1.7 milyar TL de net kâr elde etti. Haziran sonu itibarıyla yıllık enflasyonun yüzde 78.62 olduğu dikkate alındığında, borsa şirketlerinin ciroda enflasyonun yaklaşık iki katı, kârlılıkta ise 3 katı artış sağladığı dikkat çekti. Kârını en fazla artıran sektör yüzde 418 ile bankalar oldu. Bankaların kârı 19.8 milyar liradan 102.7 milyara yükseldi. Sanayi sektöründe faaliyet gösteren 190 şirket net kârını yüzde 145.2 artırarak 88.4 milyar liraya çıkarırken, bu şirketlerin ciroları ise yüzde 154.5'lik büyümeyle 886.9 milyar liraya çıktı. Sanayi şirketleri yılın ilk altı ayında günde ortalama 4 milyar 873 milyon lira ciro 486 milyon lira da net kâr elde etti.Yılın ilk yarısında en fazla kar artışı kimya, petrol ve plastik sektöründe gerçekleşti. Sektörde faaliyet gösteren 39 şirketin net kârı yüzde 327 artarak 29 milyarı geçerken, ciroları ise yüzde 227.2 artarak 322.6 milyara ulaştı. Sektörün cirosu ise yüzde 227 artarak 322.6 milyara çıktı. Tekstil ve deri sektörünün net kârı yüzde 272 artarak 2.7 milyara çıkarken, elektrik sektöründe de kârlar yüzde 225'lik büyümeye 8 milyar lirayı geçti. Tekstil sektörünün cirosu yüzde 152.9 artarak 22.5 milyara çıkarken, elektrik sektörünün de net satışları yüzde 205 artarak 90.8 milyara ulaştı. Gıda-içecek sektöründe net kâr yüzde 60 artarak 4.9 milyara çıkarken, ciroları ise yüzde 131.7 büyüme ile 104.7 milyar lira olarak gerçekleşti.