Sanayide kapasite kullanımı düşüşe geçti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) ağustos ayına ilişkin İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı verilerine göre, imalat sanayinde kapasite kullanımında düşüş kaydedildi. Mevsimsel etkilerden arındırılmış KKO, bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 73,5 seviyesinde gerçekleşti.

KAPASİTE KULLANIMI YÜZDE 73,5'E GERİLEDİ

Ağustos ayında imalat sanayinde faaliyet gösteren 2 bin 12 iş yerinin İktisadi Yönelim Anketi'ne verdiği yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA), temmuz ayındaki seviyesine göre 0,3 puan azalarak yüzde 73,5 oldu.

Mevsimsel etkilerden arındırılmamış Kapasite Kullanım Oranı (KKO) da ağustosta bir önceki aya göre 0,4 puan geriledi ve yüzde 73,5 seviyesinde gerçekleşti.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör