Sanayide su tasarrufu: Kocaeli’nin geri kazanım suyu hamlesi

Kocaeli, Türkiye'nin endüstriyel nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu bölgelerden biri olması nedeniyle, su kaynaklarının sürdürülebilir bir şekilde yönetimi hayati önem taşıyor. Kocaeli Su ve Kanal İdaresi (İSU) Genel Müdürlüğü, su yönetimi konusunda öncü adımlar atarak geri kazanım suyu kullanımını yaygınlaştırdı ve böylece su kaynaklarının korunmasına büyük katkı sağladı.

SANAYİDE %35 SU TASARRUFU

Geri Kazanım Suyu Tesisleri ile yıllık 48 milyon metreküp kapasiteli su geri kazanılıyor. Bu tesisler, Kocaeli sanayisinin yıllık 43 milyon metreküplük su ihtiyacının 15 milyon metreküplük kısmını geri kazanım suyu ile karşılıyor. Bu sayede sanayide yüzde 35'lik su tasarrufu elde ediliyor. 2015 yılından bu yana toplam 112 milyon metreküp su geri kazanılarak Yuvacık Barajı'nın kapasitesinin iki katından fazla su tasarrufu sağlandı.

ALİ SAĞLIK: "SANAYİCİLERİMİZ DAHA FAZLA FARKINDALIK SAHİBİ OLMALIDIR"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Ankara'da düzenlenen 'Çevrefest' etkinliğinde konuşan İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, suyun sınırlı bir kaynak olduğunu ve suyun korunması gerektiğini vurguladı. Ali Sağlık, "Kocaeli'de atık su arıtma tesislerimizde günlük 131.400 metreküp, yıllık 48 milyon metreküp kapasiteli geri kazanım ünitelerimiz bulunmakta. 2023 yılında sanayide kullanılan suyun yüzde 35'ini geri kazanım suyu ile sağladık. Bu oranı daha da artırarak içme suyu kaynakları üzerindeki baskıyı azaltmayı hedefliyoruz. Sanayicilerimiz geri kazanım suyu kullanımında daha fazla farkındalık sahibi olmalıdır," dedi.

SANAYİCİLERE ÇAĞRI: GERİ KAZANIM SUYU KULLANIMINI ARTIRIN

Ali Sağlık, Kocaeli'deki sanayi kuruluşlarının geri kazanım suyu kullanımını artırarak içme suyu kaynakları üzerindeki baskıyı azaltabileceklerini belirtti. Geri kazanım suyu projesi sayesinde, Kocaeli'deki sanayi kuruluşlarının su ihtiyacının tamamı geri kazanım suyu ile karşılanabilir, böylece içme suyu kaynakları daha sürdürülebilir bir şekilde korunabilir.