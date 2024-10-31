Sanayide yeşil dönüşüm için finansman desteği

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Önümüzdeki dönemde katma değerli üretim, yeşil ve dijital dönüşüm odaklı olarak imalat sanayimizin dönüşümü için yeni enstrümanları devreye alıyoruz" dedi. Kacır, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından İstanbul'da düzenlenen 2. MÜSİAD Sanayi ve Teknoloji Zirvesi'nde (MUST) yaptığı konuşmada, zirvenin bu yılki temasının "Hamle Yap" olmasının MÜSİAD'ın Bakanlık ile aynı vizyonda olduğunu gösterdiğini söyledi. Son 22 yılda sanayi ve teknoloji altyapısının nereden nereye geldiğine ilişkin örnekler paylaşan Kacır, otomotiv ihracatını 14, beyaz eşya ihracatını 9, kimya ve makine ihracatını 11, çelik ihracatını 7, mobilya ihracatını 16, ilaç ihracatını 12 katına yükselttiklerini bildirdi. Bakan Kacır, bugün sayıları 104'ü bulan teknoparklarda 11 bine yakın firmanın teknoloji geliştirme çalışmaları yürüttüğünü belirterek, özel sektör bünyesinde yer alan ve sayısı 1.600'ü aşan Ar-Ge ve tasarım merkezinde çalışan mühendis ile teknisyenlerin yüksek katma değerli üretimin önünü açan çalışmalar yürüttüğüne işaret etti. Bakan Kacır, sanayinin ikiz dönüşümünde, kamunun yalnızca teşvik eden değil aynı zamanda rehberlik eden bir yaklaşıma sahip olması gerektiği anlayışıyla "Dijital ve Yeşil Dönüşüm Destek Programlarını" kamuoyu ile paylaştıklarını anımsattı.Kacır, "Dünya Bankası işbirliğiyle yürüttüğümüz Türkiye Yeşil Sanayi Projesi ve Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri Projesi ile 750 milyon dolarlık finansmanı sanayicilerimize, KOBİ'lerimize ve yeşil teknoloji girişimlerine sunarak, Türk sanayisini yeşil dönüşümde örnek ve öncü hale getiriyoruz. Sanayicilerimizin ikiz dönüşüm ihtiyaçları doğrultusunda yeni teşvik enstrümanlarını devreye almayı sürdüreceğiz" diye konuştu. TUSAŞ saldırısını hatırlatan Kacır, hainlere inat daha fazla çalışacaklarını ve üreteceklerini ifade etti.