Sanayinin ikiz dönüşümüne 485 milyon dolar kaynak

DÜNYA Bankası, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeşil ve dijital dönüşüm sürecine destek sağlayacak Sanayinin İkiz Dönüşümü Projesi için 485 milyon dolar kaynak aktaracak. Sanayinin İkiz Dönüşümü Projesi, Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu tarafından onaylandı. Türk Eximbank ve Vakıfbank tarafından yürütülecek proje kapsamında Bakanlık tarafından Dünya Bankası'ndan 485 milyon dolar karşılığı uygun koşullu dış finansman temin edilecek. Söz konusu bankaların her birine ikrazen kullandırılmak üzere 242.5 milyon dolar karşılığı kaynak aktarılacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin, nihai hedefi kalıcı refah artışı olan ekonomi programı, sürdürülebilir kalkınma hedefleri ve Orta Vadeli Program ile uyumlu olacak şekilde dış finansman teminini sürdürdüğüne işaret etti. Şimşek, "Bu yıl sağlanan uzun vadeli ve uygun koşullu toplam dış finansman tutarı 10 milyar dolar olurken, bu krediyle sanayi sektörüne yönelik desteğimiz güçlü şekilde devam edecek" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör