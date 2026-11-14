Sanayiye yeşil kredi paketi

Kamu bankaları Türkiye'nin 2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda üretim altyapısının dönüşümü için finansman paketlerini devreye alıyor. Ziraat Bankası, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Kredi Garanti Fonu (KGF) işbirliğiyle Organize Sanayi Bölgeleri'nin (OSB) ve bu bölgelerde faaliyet gösteren firmaların yeşil dönüşüm yatırımlarını desteklemek amacıyla OSB Yeşil Kredi Paketi'ni hayata geçirdi. Paketle, sanayicilerin, düşük karbonlu üretim teknolojilerine geçişi, enerji ve kaynak verimliliğinin artırılması, sürdürülebilir üretim kapasitesinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

KGF KEFALETİ SAĞLANACAK

Paketten, OSB tüzel kişilikleri ile bu OSB'lerde faaliyet gösteren KOBİ ve KOBİ dışı firmalar yararlanabilecek. Sürdürülebilirlik Durum Değerlendirme Raporu sonucuna göre, finansmana konu yatırımın karbon emisyonunu asgari yüzde 15 azaltması ya da enerji verimliliğini asgari yüzde 15 artırması gerekiyor. Paket içerisinde geri dönüşüm yatırımları için OSB Sıfır Atık kredisi ve diğer yeşil dönüşüm konuları için OSB Yeşil Dönüşüm Kredi ürünleri bulunuyor. Bu ürünler için KGF kefaleti imkânı da sağlanıyor.

KOBİ'LERE 100 MİLYON TL

Yatırım kredilerini KOBİ'ler azami 100 milyon TL'ye, KOBİ dışı firmalar ise 500 milyon TL'ye kadar kullanabilecek. İşletme kredilerinde ise KOBİ'ler için azami kredi tutarı 10 milyon TL, KOBİ dışı firmalarda ise 50 milyon TL olacak. Yatırım kredileri azami 120 ay vadeli olarak kullandırılabilecek ve 24 aya kadar anapara ödemesiz dönem sağlanabilecek. İşletme kredilerinde ise azami 24 ay vade ve 6 aya kadar anapara ödemesiz dönem uygulanabilecek. Krediler TL veya yabancı para (dolar/euro) cinsinden kullandırılabilecek.



İKİ AYRI DESTEK

ZİRAAT Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, sanayi üretiminin yaklaşık yarısına ev sahipliği yapan OSB'lerin, güçlü üretim altyapıları ve oluşturdukları ekonomik değerle Türkiye'nin üretim gücünün ve küresel rekabetçiliğinin en önemli merkezleri arasında yer aldığını belirtti. KGF Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Özegen de, "OSB Yeşil Dönüşüm Kredisi kapsamında yenilenebilir enerji, elektrifikasyon, enerji ve kaynak verimliliği ile verimlilik artırıcı kapasite yatırımlarının finansmanını destekleyeceğiz. OSB Sıfır Atık Kredisi ile de geri dönüşüm, atık su arıtma ve geri kazanım, yeniden kullanılabilir ambalaj, kimyasal rejenerasyon ve biyokömür üretimi gibi yatırımların önünü açacağız" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör