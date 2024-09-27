Sancaktepe’ye 2.5 milyar TL’lik proje

Türkiye'nin ilk gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketi olarak Vakıfbank tarafından kurulan Vakıf GYO, İstanbul Anadolu yakasındaki üçüncü konut projesi VSancaktepe Merkez'i satışa sundu. Vakıf GYO bünyesinde 48 aya varan farklı ödeme planları sunulan VSancaktepe projesinde Vakıfbank başta olmak üzere, katılım bankaları da dâhil, anlaşmalı bankalardan kredi imkânı ve sıfır faiz ödeme seçenekleri de bulunuyor. 2.5 milyar TL'lik yatırımla hayata geçen proje, 2026'da teslim edilecek. İstanbul'a değer katan örnek bir proje olacağının altını çizen Vakıf GYO Genel Müdürü Onur İncehasan, "Projemizi geliştirirken Vakıf GYO'nun üç önemli değeriyle hareket ediyoruz; bölgeye değer katmak, kentin ve konut alacak kişilerin ihtiyaçlarına cevap vermek, ekonomik ve çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunmak" dedi.VSancaktepe, Türkiye'nin kapasitesi en büyük şehir hastanesi olmaya hazırlanan Sancaktape Şehir Hastanesi'ne komşu konumda. İncehasan, "Biz kâr amaçlı bir şirketiz ama kâr odaklı bir şirket değiliz. Gelecek stratejilerimiz, planlamalarımız ve piyasa öngörülerimiz için Orta Vadeli Programı referans alıyoruz" açıklamasında bulundu. İncehasan, yeni projeleri ile hem ülke ekonomisine katkıda bulunmak hem de sektördeki potansiyel ivmelenmeye liderlik etmek için harekete geçtiklerini söyledi.İncehasan, konut piyasasında yaşanan yavaşlamayla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu: "İstanbul'da her yıl 150 bin konut üretilmesi gerekirken bu rakam 100 bine indi. Konut sahipliği oranı yüzde 60'dan yüzde 50'ye düştü. Konut arzında bir yavaşlama oldu. Arz eksikliği de kira oranlarında artışa sebep oldu. Yatırımcılar yatırımlarını erteledi. Birkaç ay içinde konut piyasasında yeniden hareketliliğin başlayacağını düşünüyoruz. Yatırımcılar kârlarından fedakârlık yapabilir, fiyatların optimum olması çok önemli." VSancaktepe projesiyle 3.5 milyar TL ciro hedeflediklerini söyleyen İncehasan, fiyatlarının piyasayı regüle edecek şekilde olduğunu ifade ederek konuşmasını şöyle sonlandırdı: "Konut piyasasında iyimser bir döneme giriyoruz. Mevduattaki paralar çözülüp konut yatırımları yapılmaya başlandı. Enflasyonist ortamda, bugün yarından daha avantajlı. Konut fiyatları şu an dipte. Fiyatların daha fazla gerileme yapacağını düşünmüyorum."