Şanlıurfa ekonomisi TEKNOFEST’le kanatlanacak

Türkiye'nin teknoloji, havacılık ve savunma sanayiindeki gücünü vitrine çıkaran TEKNOFEST, bu kez rotasını Güneydoğu'ya çevirdi. 30 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda, 500 bin metrekarelik alanda gerçekleştirilecek TEKNOFEST Güneydoğu, yalnızca gençlerin teknoloji yarışlarıyla değil, kent ekonomisine yaratacağı hareketlilikle de gündeme damga vuracak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın yürütücülüğündeki organizasyonun, Şanlıurfa ekonomisinde kısa vadede turizm ve hizmet sektörlerini, uzun vadede ise teknoloji ve girişimcilik ekosistemini hareketlendirmesi bekleniyor. 30 Eylül'de başlayacak organizasyon 4 Ekim'e kadar devam edecek. Türkiye'nin dört bir yanından teknoloji meraklılarını Şanlıurfa'da buluşturacak festivalde havacılık ve savunma sanayii gösterilerinin yanı sıra teknoloji yarışmaları, bilim şovları, eğitimler, atölyeler ve girişimcilik etkinlikleri düzenlenecek. Böylece Göbeklitepe'nin binlerce yıllık geçmişi ile Türkiye'nin geleceğin teknolojileri aynı sahnede buluşacak. Şanlıurfa ise beş gün boyunca yalnızca Güneydoğu'nun değil, Türkiye'nin teknoloji gündeminin merkezlerinden biri olacak.

SAVUNMANIN DEVLERİ SAHNEDE

ASELSAN'dan Baykar'a, HAVELSAN'dan ROKETSAN'a, STM'den TUSAŞ'a savunma sanayinin devlerinin yer alacağı TEKONFEST'te, şirketlerin teknoloji ürünleri ve yeni nesil çözümleri gençlerle buluşacak. TEI, MKE, TÜBİTAK, KOSGEB, Türk Hava Yolları, Türk Hava Kurumu, Turkcell, Trendyol, Hepsiburada ve Sanko Holding gibi şirket ve kuruluşların yanı sıra çok sayıda kamu kurumu ve üniversitenin de yer alacağı etkinlikte, İstanbul Nişantaşı Üniversitesi, Konya Teknik Üniversitesi ve Erciyes Üniversitesi gibi üniversiteler de stantlarıyla yer alacak.

175 MİLYON LİRALIK KAYNAK

TEKNOFEST'in merkezinde ise gençler bulunuyor. Şanlıurfa TEKNOFEST'te 52 teknoloji yarışması ve 127 alt kategori düzenleniyor. Yarışmalar için gençlere 75 milyon TL ödül ve 100 milyon TL'den fazla maddi destek sağlanıyor. Şanlıurfa özelinde yarışmalara 28 binin üzerinde başvuru yapıldı. Bu başvurulardan 228 yarı finalist ve 35 finalist çıktı. Yarışmaların kapsamı da Türkiye'nin teknoloji gündeminin genişliğini ortaya koyuyor. Biyoteknolojiden blokzincire, çip tasarımından yapay zekâya, kuantum teknolojilerinden otonom araçlara ve insansız hava araçlarına kadar çok farklı alanlarda projeler yarışacak.

PATENTTEN GİRİŞİMCİLİĞE

TEKNOFEST yalnızca teknoloji şirketleri değil, yeni fikirler de vitrine çıkacak. TÜRKPATENT tarafından düzenlenen 11. Uluslararası Buluş Fuarı ISIF'26 da festival kapsamında gerçekleştirilecek. Türkiye'den ve dünyanın farklı ülkelerinden buluşların ziyaretçilerle buluşacağı organizasyonda teknoloji girişimleri ve KOBİ'lere yönelik fikri mülkiyet çalışmaları da yapılacak. Böylece festival, gençlerin geliştirdiği projelerin yalnızca yarışma alanında kalmayıp patent, yatırım, girişimcilik ve ticarileşme süreçleri için de bir vitrin oluşturacak.

1 MİLYON KİŞİLİK ZİYARETÇİ AKINI

TEKNOFEST'in Şanlıurfa'ya taşıyacağı ziyaretçi sayısının 1 milyonu aşması beklenirken, kentin turizm ve hizmet sektöründe de ciddi hareketlilik yaşanıyor. Şehirde otellerin yanı sıra kamu kurumlarının misafirhaneleri de yüzde 100 doluluğa ulaştı. Festival için yarışmacıların konaklamasına yönelik yurt ve pansiyon hazırlıkları da yapıldı.

ŞEHİR EKONOMİSİNE KATKI

ORGANİZASYONUN ekonomik etkisi yalnızca konaklamayla sınırlı kalmayacak. Şehir dışından gelecek ziyaretçilerin restoran, kafe, ulaşım, akaryakıt, alışveriş ve hediyelik eşya harcamalarının yanı sıra Göbeklitepe, Karahantepe, Harran ve Balıklıgöl gibi turizm noktalarına yapacağı ziyaretlerin de kent ekonomisine milyarlarca katkı sağlaması bekleniyor. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, festivale gelecek ziyaretçilerin kentin gastronomisi ve kültürel değerleriyle buluşacağını belirterek, özellikle Göbeklitepe, Karahantepe, Harran ve Balıklıgöl'ün ziyaret edileceğini ifade etti.

İKİ DEV KONSER YAPILACAK

Şehir merkezinde de festival kapsamında etkinlikler düzenlenecek. UNESCO Dünya Müzik Şehri unvanına sahip Şanlıurfa'da sokak konserlerinin yanı sıra GAP Havalimanı'nda iki büyük konser gerçekleştirilecek. Büyükşehir Belediyesi, Semicenk ve Ceza'nın festival kapsamında sahne alacağını açıkladı.

TÜM GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, TEKNOFEST Güneydoğu'nun kentte büyük bir heyecan uyandırdığını söyledi. Şıldak, "T3 Vakfı ile birlikte gerçekleştirdiğimiz güçlü işbirliği hazırlık çalışmalarını tamamladık. Ulaşımdan, trafiğe ve güvenliğe kadar tüm tedbirler alındı" dedi.

207 MİLYON LİRALIK İŞ HACMİ

Organizasyonun doğrudan ekonomik büyüklüğüne ilişkin dikkat çekici rakamlardan biri de TEKNOFEST'in koordinasyon ve destek hizmetleri tarafında ortaya çıktı. KAP'a yapılan açıklamada, TEKNOFEST 2026 Şanlıurfa organizasyonunun koordinasyon ve destek hizmetlerini üstlenen şirketin bu kapsamda 207 milyon TL + KDV ciro gerçekleştirmesinin beklendiği bildirildi. Bu rakam, festivalin yalnızca ziyaretçi harcamaları açısından değil, organizasyon ekonomisi açısından da önemli bir hacim oluşturduğunu gösteriyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör