Şarjlı hibritlere ÖTV dopingi

Türkiye hibrit otomobilleri sevdi. Hibritlerin pazar payı 2023 sonunda yüzde 10.8'e yükseldi. 2024 Ocak- Haziran döneminde ise bu oran yüzde 14'e ulaştı. Bu dönemde en çok yarı hibrit modeller satıldı. İkinci sırada ise tam hibritler var. Plug-in hibrit yani şarj edilebilir hibritler ise çok az tercih ediliyor. Bunun nedeni ise yüksek fiyatlar nedeniyle markaların plug in hibrit modellerini Türkiye'ye getirmemesi.BYD'nin 1 milyar dolarlık fabrika yatırım kararı sonrası açıklanan ÖTV indirimi tüketici tercihlerini de değiştirecek. Daha önce yüzde 80 ÖTV dilimine giren şarjlı hibrit modellerdeki ÖTV yüzde 30, 60 ve 70 olarak güncellendi. Şu anda sadece BYD'nin SEAL U modelinin girdiği yüzde 30'luk ÖTV dilimi önemli bir avantaj sağlıyor. BYD SEAL U dışında, BMW X1 xDrive30e, DS-9 OPERA E-TENSE 250 modelleri ise yüzde 60 ÖTV dilimine tabi olacak.Türkiye pazarında en az satılan modeller olan şarjlı hibritler 2022'de sadece 1005 adet satılırken, 2023'te bu rakam 2477'de kaldı. Bu yılın ilk altı ayında sadece 1652 adet satılan şarjlı hibritler pazardan yüzde 0.4 pay aldı. Yıl sonunda plug-in hibrit satışlarının 10 bin adetleri zorlaması bekleniyor.Şarj edilebilir hibrit araçlar için yapılan ÖTV indirimi ile ilgili ODMD Başkanı Ali Haydar Bozkurt, şunları söyledi: "Bu kapsama dahil olan araçlarda önemli bir fiyat avantajı elde edileceği görülüyor. Yeni teknolojili ve çevreci araçların desteklenmesi hususunda atılan yeni yatırımları da teşvik eden bu adımları olumlu bulmaktayız. Ancak otomotiv teknolojisi bir devrim sürecinden geçmektedir. Mevcut ÖTV sistemimizin yeniden ele alınması gerektiği de aşikârdır. Yerli sanayiyi dünya pazarlarına hazırlayacak aksiyonların ivedilikle gözden geçirilmesi, iç pazarda çevreci teknolojili ve yerli üretilen modellerin desteklenmesi tüm paydaşlar için önemli faydalar sağlayacaktır."