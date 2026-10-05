Satılan 100 otodan 19’u elektrikli

Türkiye'de elektrikli otomobil satışları yılın ilk dokuz ayında 120 bin 329 adet oldu. Elektrikli otomobillerin pazar payı yüzde 19.2'ye yükseldi. Bu dönemde satılan 100 otomobilden 19'u elektrikli oldu. 2025'in aynı döneminde elektrikli otoların payı yüzde 17.8 seviyesindeydi. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre sadece eylül ayında 15 bin 74 adet elektrikli otomobil satıldı. Eylülde elektrikli otoların pazar payı yüzde 23.7'e yükseldi. Yani satılan her 100 otodan yaklaşık 24'ü elektrikli oldu. Yapılan ilk tahminlere göre 2026 sonunda elektrikli otomobil satışlarının 200 bin adeti geçmesi bekleniyordu. Ancak otomobil pazarının daralmasıyla birlikte tahminler revize edildi. Yıl sonunda elektrikli otomobil satışlarının 170-180 bin adet seviyesinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

TOGG AÇIK ARA 1 NUMARA

Ocak-Eylül aylarında en çok satan elektrikli otomobil markası 37 bin 426 adetle Togg oldu. Togg'u 10 bin 454 adetle KGM izledi. Volvo 8 bin 266 adetle üçüncü, Mini 8 bin 151 adetle dördüncü, BYD 6 bin 807 adetle beşinci sırada yer aldı.