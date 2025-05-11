Satılmayan ürün imha edilmeyecek

Sanayinin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için başta giysi ve ayakkabılar olmak üzere, satılmayan ürünler imha edilmeyecek, yeniden kullanım, bağış veya geri dönüşümü teşvik edilecek. Üreticiler, kolay kırılan ya da kısa sürede işlevsiz hale gelen ürünleri piyasaya süremeyecek. Ürünler, onarım ve bakım kolaylığı sağlayacak şekilde tasarlanacak.Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca Avrupa Komisyonu Tüzüğü esas alınarak hazırlanan yönetmelik taslağıyla özellikle elektronik ve dayanıklı tüketim ürünlerinde dayanıklılık ve onarılabilirlik zorunlu kriter haline getiriliyor. Buna göre üreticiler, kolay kırılan ya da kısa sürede işlevsiz hale gelen ürünleri piyasaya süremeyecek. Ayrıca ürünler, onarım ve bakım kolaylığı sağlayacak şekilde tasarlanacak. Yerli üreticilerin yanı sıra ithalatçılar da yönetmelik kapsamında hazırlanacak uygulama tebliğinde belirtilecek gerekliliklere uymayan ürünü piyasaya arz edemeyecek.Bir diğer dikkat çekici yenilik ise satılmamış tüketici ürünlerinin imha edilmesinin yasaklanması olacak. Düzenlemenin şu anki hali itibarıyla işletmeler tarafından imha edilemeyecek bazı ürünler şöyle olacak: Örme yoluyla ya da örülmeden üretilmiş giysi eşyaları ve aksesuvarları, şeritten yapılan veya örülen şapka ve başlıklar; dikiş, perçinleme, çivileme, vidalama, tıkama veya benzeri işlemlerle birleştirilmemiş su geçirmez ayakkabılar, deri ayakkabılar. Ancak sağlık, hijyen ve güvenlik endişeleri, uygun maliyetli şekilde onarılamayan hasarlar ve bağış için teklif edilen ürünlerin reddedilmesi nedeniyle bu ürünler imha edilebilecek.İşletmeciler tarafından imha yasağı getirilecek ürünlere yönelik değerlendirme yapılacak, özellikle elektrikli ve elektronik cihazların yasak kapsamına dahil edilmesi sağlanacak. Fazla stok ya da iade edilen ürünlerin çöpe atılması yerine yeniden kullanımı, bağışı veya geri dönüşümü teşvik edilecek. Bu adım, hem çevreyi koruyacak hem de israfı önleyecek. İşletmeler, her yıl atılan ve satılmayan tüketici ürünlerini, ürün türüne, kategorisine, sayı ve ağırlığına göre açıklayacak, ürünlerin çöpe gitmesini önlemek için plan geliştirecek.