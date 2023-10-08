Savaş Ortadoğu borsalarını vurdu

İsrail'in Hamas'a savaş ilan etmesiyle Ortadoğu borsaları düştü.İsrail'in endeksi TA-35 borsası yüzde 7.6 değer kaybetti. Endeks böylece üç yılın en büyük kaybını yaşadı.Kuveyt, Katar, Umman ve Bahreyn'deki borsalar da benzer düşüşler yaşadı.Ortadoğu'nun en büyük borsası olan Suudi Arabistan'daki Tadawul Hisse Endeksi yüzde 1.3 düştü.Kuveyt, Katar, Umman ve Bahreyn'deki borsalar da benzer şekilde geriledi.EGX30 endeksinin yüzde 2.6 gerilemesi ile Mısır borsası da bölgesel gerginlikten kendi payını aldı.Katar yüzde 0.61 ve Kuveyt KWSE Ana Endeksi yüzde 1.56 zayıfladı.Uzmanlar bu saldırıların daha önceki çatışmalardan daha fazla etkisi olacağını belirtiyor.Psagot Investment House'un başstratejisti Ori Greenfeld, Gazze'deki savaşın İsrail pazarları üzerinde önceki askeri operasyonlardan daha büyük bir etki yaratacağını belirtti.Çatışmanın yayılması durumunda özel tüketim ile özel ve kamu yatırımlarındaki düşüş nedeniyle İsrail ekonomisinin büyük olasılıkla ciddi zarar göreceği de belirtiliyor.