Savunma sanayi ihracat hedefi yıllık 10 milyar dolar

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'ni (TUSAŞ) ziyaret etti. Ziyarete ilişkin ayrıntıları sosyal medya hesabından paylaştı.

KÜRESEL ÖLÇEKTE ÜLKEMİZİN YÜZ AKI

Bakan Bolat, teknoloji üretiminin ve savunma sanayinin güzide kurumlarından biri olan TUSAŞ'ı ziyaret ettiklerini belirterek, "Özgün ürünlerini ihraç eden, dünyanın en büyük ilk 50 havacılık şirketi arasında yer alan TUSAŞ, ANKA III, HÜRJET ve Milli Muharip Uçak KAAN gibi hava platformları ile küresel ölçekte ülkemizin yüz akı konumundadır. Şahsen 2022-2023 yılları arasında 1 yıl yönetim kurulu üyeliği görevinde bulunma şerefine nail olduğum TUSAŞ başta olmak üzere, kamuda ve özel sektördeki savunma sanayi şirketlerimizin geçen yıl 7 milyar 154 milyon dolarlık ihracat rakamını, inşallah 2026 yılı sonunda yıllık 10 milyar dolara çıkarmak için çok büyük bir mücadele vereceğiz" dedi.

'TUSAŞ'A ÇALIŞMALARINDA BAŞARILAR DİLİYORUM'

Ayrıca başta TUSAŞ ve diğer savunma sanayi şirketlerinin bütün dünyada Türk savunma sanayinin kalitesi, teknolojisi ve rekabet gücü seviyesi açısından adeta bir önderlik yaptığını vurgulayarak, "Yenilikçi teknoloji ekosistemimizin gelişimine ve savunma alanındaki ihracatımızın artmasına önemli katkılar yapan TUSAŞ'a çalışmalarında başarılar diliyorum. Sıcak misafirperverlikleri için TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ömer Cihad Vardan'a, TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Şuayip Alpay'a, TUSAŞ Genel Müdürü Sayın Mehmet Demiroğlu'na ve tüm yönetimine çok teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.