Savunma sanayi ihracatta 10 milyar dolara koşuyor

Enerji ve savunma sanayisinde tam bağımsızlık hedefiyle son 20 yılda önemli adımlar atan Türkiye, bu hamlelerin meyvelerini topluyor. Enerjide dışa bağımlılığını yüzde 90'lardan 60'lara çeken Türkiye, yerlilik oranını yüzde 20'lerden 80'lere taşıdığı savunma sanayisinde ihracatta da tarihi rekorlara imza atıyor. Geçtiğimiz yıl 7.2 milyar dolarla rekor kıran savunma ve havacılık sanayisinde, bu yılın ilk çeyreğinde adeta tarih yazıldı. 180 farklı ülkeye ürün ihraç eden bir sektör haline gelen savunma sanayi mart ayında da ihracatını en fazla artıran sektör oldu. Martta yüzde 146.9 artış yakalayan savunma ve havacılık sanayi 2024'teki 358 milyon dolarlık rakamı bu yılın aynı ayında 884 milyon dolara kadar taşıdı ve neredeyse üçe katladı.

BAYKAR İLK SIRADA

Türkiye'nin genel ihracat artışının 46 katı artışa ulaşan sektörün ilk çeyrek ihracatı yüzde 72 artarak 1.7 milyar dolara, 12 aylık ihracatı ise yüzde 36.4 artarak 7.5 milyar dolara ulaştı. Firmalar bazında 2024'te de en çok ihracat yapan savunma ve havacılık şirketi 1 milyar 831 milyon dolarla Baykar olmuştu. Baykar'ı 750 milyon dolar ile TUSAŞ Havacılık ve 644 milyon dolar ile ASFAT takip etmişti.

HEDEF 11 MİLYAR $

Bu yıl da yeni rekorların kırılacağının sinyalleri geliyor. Çünkü daha yılın ilk iki ayında tarihi bir hamle yaparak 2 milyar dolara yakın ihracat sözleşmesi imzalandı bile. Firmalar, son iki yılda ise 20 milyar doların üzerinde ihracat sözleşmesi yaparak bu yıl içinde teslimatları gerçekleştirecek. Geçtiğimiz yıl yakalanan 7.2 milyar dolarlık rakam bu yıl 10 milyar dolar barajını aşmaya yaklaşıyor. Türkiye'nin 2025-2028 Uluslararası İş Birliği ve İhracat Stratejisi ile savunma ve havacılık ihracatı hedefi 11 milyar dolar olarak hedeflenmişti. Ancak bu hedefe daha erken ulaşılacağına kesin gözüyle bakılıyor.

İLK 10 ÜLKE ARASINA GİRECEK

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) öncülüğünde yürütülecek 2025- 2028 Uluslararası İş Birliği ve İhracat Stratejisi ile Türkiye'nin en fazla savunma ihracatı yapan ilk 10 ülke arasına girmesi hedefleniyor. Savunma sanayiinde dünya çapında rekabeti artırmak amacıyla, yurtdışı pazarlama ve ihracat faaliyetlerine odaklanılacak. Kamu kurumlarının ihracata verdiği mali desteklerin yüzde 50 oranında artırılması planlanıyor.

ASELSAN TÜRKİYE'NİN EN DEĞERLİ ŞİRKETİ

Savunma sanayisinin başarısında lokomotifliği üstlenen Aselsan, Borsa İstanbul'da da piyasa değeri en yüksek şirket haline geldi. 2024'te rekor bilançoya imza atan Aselsan'ın borsadaki piyasa değeri 535.4 milyar liraya ulaştı. Piyasa değeri sıralamasında Garanti Bankası 465.4 milyar lira ile ikinci, Türk Hava Yolları 420.5 milyar lira ile üçüncü sırada yer aldı. Koç Holding'in piyasa değeri 407.3 milyar TL, Sabancı Holding'in piyasa değeri 167.4 milyar TL seviyesinde bulunuyor. Aselsan bu yıl yüzde 61.9 ile BIST-30'da en fazla değer kazanan hisse oldu. Şirketin hisseleri son 1 yılda da yüzde 118 prim yaptı. Aselsan'da son 5 yıldaki yükseliş yüzde 2 bine ulaştı.