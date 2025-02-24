Savunma sanayisinden milyarlarca dolarlık ihracat sözleşmesi

SSB'nin, BMC ve FNSS firmaları ile "Yeni Nesil Araçlar Projesi Sözleşmesi" imza töreni, SSB Başkanı Görgün, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Bilal Durdalı, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, BMC Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı ve Nurol Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Oğuz Çarmıklı'nın katılımıyla, Savunma Sanayii Başkanlığında gerçekleştirildi. Tören sırasında açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Haluk Görgün, Türkiye'nin savunma sanayisindeki yerlileşme ve millileşme oranlarında açık ara en başarılı ülke olduğunu belirterek "Savunma sanayi şirketleri, son 2 yılda 20 milyar dolar üzerinde ihracat sözleşmesi imzaladı. Bu senenin ilk iki ayında şirketlerimizin imzaladığı sözleşme tutarı, 2 milyar dolara yakın seviyede bulunuyor." dedi.

YERLİLEŞME VE MİLLİLEŞMEDE AÇIK ARA EN BAŞARILI ÜLKEYİZ

Görgün, daha önce uygulanmamış bir yöntemle, şirketlerin kendi mühendislik güçlerini, üretim kabiliyetlerini, yenilikçi yaklaşımlarını, alt yüklenici yönetim modellerini en üst seviyede gösterdiğini, geliştirme sürecinde fedakarca katkı sağladıklarını söyledi.

Görgün, sadece teknik özellikleriyle değil, uluslararası rekabet içinde olunabilecek modellerle de karşılaştırıldığında her bakımdan üstün ürün ve araçlar ortaya çıktığına işaret ederek, "Kahraman ordumuz bunları kullanacak. Sadece böyle bir projenin maliyet etkin bir şekilde ülkemize kazandırılmasını sağlamıyoruz. Aynı zamanda platformlar bazında milli bağımsızlığımızı ihtiyaç duyduğumuz anda istediğimiz gibi ve istediğimiz şekilde kullanabileceğimiz platformlara sahip olmuş oluyoruz. Geldiğimiz nokta dünyada ibretle, gıptayla ve örnek alınarak takip edilen bir seviyede." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın artan desteği ve ortaya koyduğu misyon, vizyon ve hedeflerle birlikte ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını ve ihtiyaçları karşılamaya gayret gösterdiklerini vurgulayan Görgün, "Türkiye'yi, bugün dünyada savunma sanayisindeki yerlileşme ve millileşme oranlarında açık ara en başarılı ülke olarak ifade edebilirim. Geçtiğimiz yıl 180 farklı ülkeye, 230'un üzerinde ürün ihraç ettik. Çok geniş yelpazede ürünlerimiz var. Sadece platformlar değil, platformların içinde kullanılan faydalı yükler, teknolojik ürünler, silahlar, mühimmatlar, elektrooptik sistemler, radarlar, bir ülkenin savunma alanında ve bağımsızlık anlamında ihtiyaç duyduğu hemen hemen her ürünü karşılar ve ihraç eder duruma geldik." değerlendirmesinde bulundu.

20 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE İHRACAT SÖZLEŞMESİ

Görgün, geçen yıl 180 ülkeye yapılan ihracatın yüzde 29 artışla, 7,1 milyar dolara ulaştığının hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Savunma Sanayi İhracatçılar Birliğinden bugün haftalık rapor aldım. Yılın ilk 2 ayında, geçtiğimiz seneye göre teslimatta yüzde 34'lük bir artış olduğunu gördüm, 650 milyon doların üzerinde. Yaptığımız sözleşmeler, teslim ettiğimiz ürünlerin miktarından her sene daha fazla oluyor. Türkiye savunma sanayi şirketleri, son 2 yılda 20 milyar dolar üzerinde ihracat sözleşmesi imzaladı. Bu senenin ilk 2 ayında şirketlerimizin imzaladığı sözleşme tutarı, 2 milyar dolara yakın seviyede. Biz ürettikçe, geliştikçe, yeni ürünleri ve platformları dost ve müttefik ülkelerle paylaştıkça, teknoloji seviyesi ve millileşme oranlarını azim ve kararlılıkla artırmaya devam edeceğiz. Proje, sadece bir zırhlı araç değil, zırhlı aracın ötesinde içinde barındırdığı elektronik sistemlerle birlikte üstünde taşıdığı kule ile birlikte caydırıcı unsur."

Araçlar denildiğinde, akla ilk motor ve güç aktarmanın geldiğini dile getiren Görgün, sadece kara araçlarında değil, deniz ve hava araçları için geliştirdikleri ve ürettikleri motor projelerini yerli platformlara entegre etmeye başladıklarını bildirdi. Yüzde 100 yerli ürünlerle, dünya pazarında daha rekabetçi ve daha güven veren bir çalışma yürüttüklerini anlatan Görgün, ihtiyaç olduğunda herhangi bir beklemeye ve ambargoya maruz kalmadan teslimatları gerçekleştireceklerini aktardı.

TÜRKİYE'NİN GÜÇLÜ VE CAYDIRICI ORDUSU KÜRESEL BİR AKTÖR

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Bayraktaroğlu da Türkiye'nin, güçlü ve caydırıcı ordusuyla kritik dönemde artık küresel bir aktör olduğunu söyledi.

Dünyanın en seçkin kuvvetlerinden biri olan Türk Kara Kuvvetlerinin, yerli ve milli savunma sanayinin üretimi silahlı sistemlerle her geçen gün imkan ve kabiliyetlerini artırdığının altını çizen Bayraktaroğlu, şunları kaydetti:

"Yerli ve milli savunma sanayimizin ürünü olan tüm silah, sistem ve malzemeleri başlangıçtan itibaren sahada bizzat, fiili kullanarak ürünün en iyi şekilde ortaya çıkması için gelişmelere katkı sağlıyor, müteakiben envantere alındıktan sonra da bu faaliyetlere devam ederek bu silahlı teçhizatın Türk dünya literatüründe referans olarak yer alması için tüm tecrübelerimizi aktarıyoruz."

2027'DE TESLİMATLARA BAŞLAYACAĞIZ

BMC Yönetim Kurulu Başkanı Tosyalı da son 3 yılda 15 milyar lirayı aşan yatırım yaptıklarını ve tüm bu yatırımları, BMC'nin öz kaynaklarıyla yapmaya özen gösterdiklerini belirtti.

ALTUĞ'un, büyük emeklerle bugüne geldiğini anımsatan Tosyalı, "Araç, başından sonuna kadar her aşamada yüksek teknoloji ve yerli üretim hedefine uygun olarak geliştirildi. ALTUĞ, Savunma Sanayii Başkanlığımızın doğru yönlendirmeleriyle, çoklu görev kabiliyeti, yüksek koruma seviyesi, üstün manevra yeteneği ve zorlu arazi koşullarına dayanıklılık gibi birçok konuda en üst seviyeye ulaştı. Ankara'daki yeni üretim kompleksimizle birlikte, ALTUĞ 8x8 serisi araçlarda en başından beri planladığımız yüzde 80'e varan yerlilik oranı hedefimize de rahatlıkla ulaşacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Sözleşme kapsamında, Kara Kuvvetleri Komutanlığına 29 adet 35 milimetre kuleli ALTUĞ 8x8 Zırhlı Muharebe Aracı ve söz konusu araçların entegre lojistik destek faaliyetlerini içeren hizmetleri sağlayacaklarını bildiren Tosyalı, 2027 yılında teslimatlara başlayacaklarını aktardı.

BAŞARININ SON ÖRNEĞİ: PARS ALPHA 8x8

Nurol Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Çarmıklı ise büyük ihracat başarılarına imza attıklarını ve önemli AR-GE projelerini hayata geçirdiklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu başarının son örneği de PARS ALPHA 8x8 oldu. Yeni aracımız ile 35 yıllık bilgi birikimi, kullanıcı deneyimi ve Türk mühendisliğini birleştirerek, sınıfının en iyi araçlarından birini ortaya koyduk. Savunma Sanayii Başkanlığının 4 yıl süren prototip yarışma testlerinden üstün başarıyla çıkmış olmasıyla da bu iddiamızı kanıtladık. Nihayet PARS ALPHA'yı, ordumuz için üreteceğimiz yeni nesil araçlar projesini başarma aşamasına geldik. PARS ALPHA, geleneksel tasarım yaklaşımlarını yıkan özellikleriyle kısa sürede dünya çapında bir şöhrete ulaştı."