Savunma Sanayii Başkanı Görgün: 185 ülkeye 230 farklı ürün ihraç ettik

Azerbaycan'da temaslarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, ve beraberindeki Türk savunma sanayisi şirketlerinin yöneticileri, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğini ziyaret etti.

Büyükelçi Cahit Bağcı'dan bilgi alan Görgün, basın mensuplarına, Azerbaycan temaslarını değerlendirdi.

Görgün, iki günlük Azerbaycan temaslarında çok verimli toplantılar yaptıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildiklerini bildiren Görgün, kendisiyle, geliştirmekte oldukları yeni projeleri paylaştıklarını söyledi.

Görgün, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ve Savunma Sanayii Bakanı Vugar Mustafayev ile de ayrı ayrı toplantılar gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Azerbaycan'daki ilgili şirketleri de ziyaret ettiklerini söyleyen Görgün, "Azerbaycan'ın savunma kabiliyetlerinin geliştirilmesi ve yerel üretimin desteklenmesi konusundaki motivasyon ve hedeflerine biz de Türkiye'deki savunma sanayi şirketleri olarak katkı sağlamaya çalışıyoruz. Birlikte geliştirilecek projelerin, üretim tesislerinin, teknoloji transferinin yapılması gibi farklı konularda da çalışmalarımız devam ediyor." bilgisini paylaştı.

Görgün, Türk savunma sanayisinin son 20 yılda kaydettiği gelişmelerden bahsederek, şöyle devam etti:

"Teknolojik ilerlemeler, bir taraftan ihtiyaçlarımızı karşılayıp dışa bağımlılığımızı azaltırken diğer taraftan yüksek teknoloji ürünlerimizi rekabetçi bir şekilde ihraç ediyoruz. Her geçen yıl üzerine yüzde 20'lik bir artışla ihracatımızı artırarak devam ediyoruz. Geçtiğimiz yıl bir önceki yıla göre ihracatımız yüzde 27 artışta 5,5 milyar dolara ulaştı. 2023'te imzaladığımız sözleşmeler ise 10,5 milyar doları buldu. Geçtiğimiz yıl 185 ülkeye 230 farklı ürün ihraç ettik. Yapacak daha çok işimiz var. Hem ihtiyacımızı karşılamaya hem de ülkemizin ihracatında katkı sunmaya devam edeceğiz."

Görgün'e, Azerbaycan temaslarında TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, ASFAT Genel Müdürü Behçet Karataş, MKE Genel Müdürü İlhami Keleş, STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, REPKON Grup Başkanı İbrahim Külekçi ile ASSAN Yönetim Kurulu Başkanı Emin Öner de eşlik etti.