17-19 Kasım 2026 tarihlerinde Fuar İzmir'de gerçekleştirilen NATO EDGE 26, NATO karar vericilerini, askerî makamları, müttefik ülkelerin kamu kurumlarını, savunma sanayii temsilcilerini ve akademik çevreleri bir araya getiriyor. 25 ülkeden 284 firmanın yer aldığı ve 2.000'in üzerinde katılımcının beklendiği etkinlikte Türkiye, 30 kuruluşla en fazla firmayla temsil edilen ülkeler arasında yer alıyor.

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinasyonunda katılım sağlayan 30 Türk kuruluşu, mühendislik birikimini ve üretim kabiliyetini NATO üyesi müttefik ülkelerin karar alıcılarıyla paylaşıyor.

"TÜRKİYE, İTTİFAK'IN ENDÜSTRİYEL DÖNÜŞÜMÜNÜN İTİCİ GÜÇLERİNDEN BİRİ OLMAYA HAZIR"

Açılış programının ardından Türk firmalarının stantlarını ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Görgün, savunma ve havacılık ihracatının yüzde 56'sının NATO ülkelerine gerçekleştirildiğine dikkat çekti. Görgün, Türk savunma sanayii ekosisteminin İttifak'ın endüstriyel dönüşümünün itici güçlerinden biri olmaya hazır olduğunu belirterek Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde İttifak'ın ortak savunma kabiliyetlerine katkı sunmaya devam edeceklerini ifade etti.

İKİ YILDA NATO ETKİNLİKLERİ SERİSİ

Açılış konuşmasında Türkiye'nin son iki yılda ev sahipliği yaptığı NATO etkinliklerini hatırlatan Başkan Görgün, Şubat 2025'te İstanbul'da düzenlenen SPARK ile NATO'nun İnovasyon Sürekliliği'nin başlatıldığını, Mayıs'ta Ankara'da Çok Alanlı Harekât Konferansı'nın, Eylül'de ise NCIA ve NATO Destek ve Tedarik Ajansı'nı (NSPA) Türk firmalarıyla buluşturan Türk Sanayi Günü'nün düzenlendiğini söyledi. Görgün, Ekim ayında İnovasyon Sürekliliği'nin son etkinliği SHINE'ın yeniden İstanbul'da yapıldığını, 2026'da ise Temmuz ayında NATO Ankara Zirvesi kapsamında Savunma Sanayii Forumu'na ve Ekim ayında SHINE ile eş zamanlı olarak ulusal teknoloji gösterimi ALFA 2026'ya ev sahipliği yapıldığını aktardı.

Başkan Görgün, konuşmasında şunları söyledi:

"Bu etkinlikler, Türk sanayisi ile İttifak arasındaki iş birliğini güçlendirdi. Ankara Zirvesi'nde de daha önce verdiğimiz taahhütleri sonuca dönüştürmek için önemli adımlar attık. NATO-Sanayi İş Birliği Stratejisi üç öncelik ortaya koydu: Sanayiyle daha yakın çalışmalıyız, inovasyonu desteklemeli ve birlikte çalışabilirliği geliştirmeliyiz, savunma üretim kapasitesini artırmalıyız. NATO EDGE; müttefik sanayilerini, son kullanıcıları ve tedarik makamlarını bir araya getiriyor ve bu öncelikleri hayata geçirmemize yardımcı oluyor. Bu buluşmanın önemi de buradan geliyor.

Bugünün güvenlik sorunları daha hızlı kararlar ve somut sonuçlar gerektiriyor. Bizim için bu, daha hızlı hareket etmemiz, sanayi ekosistemimizi genişletmemiz ve daha fazla üretmemiz anlamına geliyor."

"YENİ SİSTEMLERİ GELİŞTİRMEK YETERLİ DEĞİL"

Komuta-kontrol, haberleşme, siber, elektronik ve veri alanlarında hızın hayati önem taşıdığını, bu alanlardaki teknolojinin yıllar değil aylar içinde değiştiğini belirten Görgün, yeni sistemlerin geliştirildiği hızla kullanıma da alınması gerektiğini söyledi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin Türkiye'nin bir "savunma sanayii devrimi" yaşadığı yönündeki değerlendirmesini hatırlatan Görgün, müttefik liderlerin de Türkiye'nin insansız hava sistemleri ve elektronik harp alanlarında küresel eğilimlere yön verdiğini kabul ettiğini ifade etti. Görgün, Türkiye'nin orta ve alçak irtifa hava savunma sistemlerinin maliyet etkin çözümler sunduğunu ve kabiliyetlerinin operasyonel kullanımda kanıtlandığını vurguladı.

Başkanlık bünyesinde acil operasyonel ihtiyaçları karşılamak üzere bir birim kurulduğunu ve bu birimin son kullanıcılara 12 ay içinde çözüm sunmayı hedeflediğini aktaran Görgün, Türkiye'nin NATO Müttefik Dönüşüm Komutanlığı'nın (ACT) İnovasyon Sürekliliği yaklaşımını ulusal ölçekte uyarlayan ilk müttefik olduğunu belirtti. Görgün, ALFA adı verilen bu program kapsamında Ekim ayında 28 Türk firmasının ALFA 2026'da altı senaryo üzerinde çalıştığını, bu senaryolardan üçünün Kanada'nın Halifax kentindeki SHINE etkinliğiyle canlı olarak paylaşıldığını ve ACT ile bir mutabakat zaptı imzalandığını kaydetti.

4 BİNİ AŞKIN FİRMA, 110 TEKNOPARK, 204 ÜNİVERSİTE

Savunma sanayiinin yalnızca geleneksel tedarikçilere dayanamayacağını, yeni ve ilişkili teknolojiler üzerinde çalışan firmaların da sürece dâhil edilmesi gerektiğini belirten Görgün, Savunma Sanayii Başkanlığının 4 binin üzerinde savunma firmasını, 110 teknoparkı, 204 üniversiteyi ve çok sayıda sanayi kümesini kapsayan geniş bir ekosistemi koordine ettiğini söyledi. Görgün, sözleşmelerde ana yüklenicilerin iş payının bir bölümünü KOBİ'lere aktarmasının zorunlu tutulduğunu ve bu yaklaşımla daha geniş ve güçlü bir sanayi tabanı oluşturulduğunu ifade etti.

NATO Genel Sekreteri Rutte'nin Ankara Zirvesi'nde Türkiye'nin savunma sanayii modelini etkin koordinasyonun bir örneği olarak öne çıkardığını hatırlatan Başkan Görgün, şöyle konuştu:

"Bu ilgiyi memnuniyetle karşılıyoruz. Bu yaklaşımı İttifak'a taşımaya ve müttefiklerimizle birlikte hayata geçirmeye hazırız. Birlikte NATO'nun savunma sanayii tabanını güçlendirebiliriz."

"DAHA FAZLA ÜRETMEK İÇİN İHTİYAÇLARI BİR ARAYA GETİRMELİYİZ"

Üretimi artırmak için müttefik ihtiyaçlarının bir araya getirilmesi ve sanayiye açık biçimde aktarılması gerektiğini vurgulayan Görgün, firmaların plan yapabilmesi ve yatırım gerçekleştirebilmesi için gelecek yılların ihtiyaçlarını bilmeleri ve kesin sözleşmelere sahip olmaları gerektiğini belirtti. Görgün, bu nedenle REPEAD sürecini desteklediklerini, müttefik ülkeler arasında ortak geliştirme, üretim ve tedarikin artırılmasından yana olduklarını ve Yüksek Görünürlüklü Projelerin bu anlayışın bir örneği olduğunu ifade etti.

Ankara Zirvesi'nde açıklanan NATO İnovasyon Ölçeklendirme Paketi'nin üç önceliğin tamamına destek sağlayabileceğini belirten Görgün, KOBİ'lerin ve girişimlerin üretimlerini artırmasına ve büyümesine katkı sunan NATO Engine girişimini güçlü biçimde desteklediklerini, pilot programın ilk çağrısına 35 Türk firmasının katıldığını söyledi.

Konuşmasını sanayi temsilcilerine çağrıda bulunarak tamamlayan Başkan Görgün, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin dinamik savunma sanayii, İttifak için önemli fırsatlar sunuyor. Bugün burada bulunan sanayi temsilcilerine mesajım açık: Firmalarımızla tanışın. Birlikte geliştirmenin ve üretmenin yollarını arayın. Bu etkinliğin çok ötesine uzanacak ortaklıklar kurun. Gelin, daha hızlı hareket edelim, ekosistemimizi genişletelim ve birlikte daha fazla üretelim."

Başkan Görgün, konuşmasının sonunda etkinliğin düzenlenmesine katkı sunan NATO İletişim ve Bilgi Ajansı ile Genelkurmay Başkanlığına teşekkür etti.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör