Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kurumların 2027 yılı bütçelerine ilişkin sunum yaptı. Türkiye'nin savunma sanayiindeki gelişimine ilişkin önemli verileri paylaşan Yılmaz, proje sayısının 1500'e yaklaştığını, proje hacminin ise 150 milyar doların üzerine çıktığını bildirdi.
Yılmaz, savunma sanayiinde dışa bağımlılığın azaltılmasının ve kritik teknolojilerin milli imkanlarla geliştirilmesinin önemine dikkat çekerek, Türkiye'nin güvenliğini kendi imkanlarıyla sağlayabilen ve savunma teknolojilerinde söz sahibi bir ülke olması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.
SAVUNMA SANAYİİNDE YERLİLİK ORANI YÜZDE 83'E ÇIKTI
Savunma sanayiindeki büyümeye ilişkin verileri paylaşan Yılmaz, 2002 yılında 62 projeyle yürütülen faaliyetlerin bugün 1500'e yaklaşan proje sayısına ulaştığını söyledi.
Aynı dönemde yaklaşık 5,5 milyar dolar olan proje hacminin 150 milyar doların üzerine çıktığını belirten Yılmaz, savunma sanayiinde yerlilik oranının yüzde 83'e yükseldiğini ifade etti.
Sektörün 4 bin 100'ün üzerinde firma ve 130 bini aşkın çalışanıyla yüksek teknoloji üretiminin önemli merkezlerinden biri haline geldiğini kaydeden Yılmaz, savunma ve havacılık sektörünün toplam cirosunun 2002'de 1,1 milyar dolar seviyesindeyken 2025 yılında 25 milyar dolara ulaştığını bildirdi.
SAVUNMA VE HAVACILIK İHRACATI 10 MİLYAR DOLAR OLDU
Türkiye'nin savunma ve havacılık ihracatında da önemli artış yaşandığını belirten Yılmaz, 2002 yılında 248 milyon dolar olan ihracatın 2025 yılında 10 milyar dolara yükseldiğini açıkladı.
Türkiye'nin dünyanın en büyük 11'inci savunma ihracatçısı olduğunu belirten Yılmaz, yerli kara araçları, deniz platformları, mühimmatlar ve insansız sistemlerin 185'ten fazla ülkeye ihraç edildiğini söyledi.
ÇELİK KUBBE VE KAAN PROJELERİNDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Savunma sanayiinde stratejik projelerin seri üretime geçişi ve envantere katılımına yönelik çalışmaların hızlandırıldığını belirten Yılmaz, Çelik Kubbe projesinin bu alandaki en önemli çalışmalardan biri olduğunu ifade etti.
Çelik Kubbe kapsamında yapay zeka destekli ve katmanlı hava savunma sistemlerinin, radarların, algılayıcıların ve silahların ortak bir ağ içerisinde çalışmasını sağlayan milli hava savunma mimarisinin oluşturulduğunu aktardı.
Milli muharip uçak KAAN'ın Hava Kuvvetlerinin gelecekteki operasyonel ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirildiğini belirten Yılmaz, HÜRKUŞ ve HÜRJET projeleriyle de pilot eğitimi ve yakın hava desteğine yönelik milli kabiliyetlerin artırıldığını kaydetti.
İHA VE SİHA TEKNOLOJİLERİNDE TÜRKİYE VURGUSU
Türkiye'nin insansız hava aracı teknolojilerinde dünyada önde gelen ülkeler arasında yer aldığını ifade eden Yılmaz, Bayraktar TB2, TB3, ANKA ve AKINCI TİHA gibi platformların farklı hava ve harekat şartlarında görev yaptığını belirtti.
Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye, İHA ve SİHA teknolojileri ile bu sistemlerin operasyonel kullanımında dünyanın önde gelen 3 ülkesi arasında yer almaktadır. Bayraktar TB2, TB3, ANKA ve AKINCI TİHA gibi platformlarımız, keşif, gözetleme, hedef tespiti ve gerçek zamanlı görüntü istihbaratı görevlerini farklı hava ve harekat şartlarında yerine getirmektedir. Kabul testlerini başarıyla tamamlayan ilk 3 Bayraktar KIZILELMA'yı güvenlik güçlerimizin envanterine katarak, bir insansız savaş uçağını operasyonel olarak hizmete alan dünyadaki ilk ülke olma gururunu milletimize yaşattık."
SAVUNMA SANAYİİNE 259 MİLYAR LİRALIK KAYNAK
Savunma Sanayii Başkanlığının 2027 yılı bütçesi için 2 milyar 159 milyon lira ödenek öngörüldüğünü açıklayan Yılmaz, bu tutarın Başkanlığın yürüttüğü projelerin toplam bütçesiyle karıştırılmaması gerektiğini vurguladı.
Savunma sanayiinin asıl finansman kaynaklarından birinin Savunma Sanayii Destekleme Fonu olduğunu belirten Yılmaz, bu fona 2025 yılında 259 milyar lira kaynak ayrıldığını bildirdi.
Gelecek dönemde alternatif kaynaklar geliştirilerek savunma sanayiinin ihtiyaçlarının karşılanmaya devam edileceğini ifade etti.
2028 SONUNA KADAR 30 MİLYAR DOLAR CİRO HEDEFİ
Yılmaz, On İkinci Kalkınma Planı dönemi sonunda savunma sanayii sektöründe 158 bin çalışan, 30 milyar dolar ciro ve 12,5 milyar dolar ihracat hedeflendiğini açıkladı.
Gelecek dönemde kuantum hesaplama altyapılı siber savunma, yapay zeka destekli otonom sistemler, insansız denizaltı sistemleri ve hipersonik silah teknolojileri alanlarında da çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.