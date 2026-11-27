SAVUNMA VE HAVACILIK İHRACATI 10 MİLYAR DOLAR OLDU

Türkiye'nin savunma ve havacılık ihracatında da önemli artış yaşandığını belirten Yılmaz, 2002 yılında 248 milyon dolar olan ihracatın 2025 yılında 10 milyar dolara yükseldiğini açıkladı.

Türkiye'nin dünyanın en büyük 11'inci savunma ihracatçısı olduğunu belirten Yılmaz, yerli kara araçları, deniz platformları, mühimmatlar ve insansız sistemlerin 185'ten fazla ülkeye ihraç edildiğini söyledi.

ÇELİK KUBBE VE KAAN PROJELERİNDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Savunma sanayiinde stratejik projelerin seri üretime geçişi ve envantere katılımına yönelik çalışmaların hızlandırıldığını belirten Yılmaz, Çelik Kubbe projesinin bu alandaki en önemli çalışmalardan biri olduğunu ifade etti.

Çelik Kubbe kapsamında yapay zeka destekli ve katmanlı hava savunma sistemlerinin, radarların, algılayıcıların ve silahların ortak bir ağ içerisinde çalışmasını sağlayan milli hava savunma mimarisinin oluşturulduğunu aktardı.

Milli muharip uçak KAAN'ın Hava Kuvvetlerinin gelecekteki operasyonel ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirildiğini belirten Yılmaz, HÜRKUŞ ve HÜRJET projeleriyle de pilot eğitimi ve yakın hava desteğine yönelik milli kabiliyetlerin artırıldığını kaydetti.