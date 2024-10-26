Savunma sanayinde girişimcilere öneriler SAHA EXPO’da ele alındı

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, 6 bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının (SSB) desteğiyle İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) düzenlenen SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı'nın son gününde "Savunma Sanayiinde Girişimcilik: Fırsatlar ve Riskler" paneli gerçekleştirildi.

Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Hakan Karataş, buradaki konuşmasında, girişimciliğin savunma sanayisinin en temel konularından olmaya başladığını, aynı zamanda girişimci ve KOBİ'leri de kendine çeken bir mıknatıs görevi de gördüğünü söyledi.

Amaçlarının, savunma sanayi ekosistemindeki oyuncu sayısını artırmak olduğunu vurgulayan Karataş, "Doğru yeteneklerle donanmış doğru oyuncuların sektörde yer alması bizim sorumluluğumuz. Üniversitelerimiz, OSB'lerimiz, teknoparklarımız gittikçe birbirini tamamlayan unsurlar olmaya başladı. Bu savunma sanayisi için çok kritik. Sözleşme olana kadar bir rekabet var ama olduktan sonra bütün oyuncuların birbirilerini tamamlama rolü var." dedi.

Karataş, ekosistem büyüdükçe büyümenin getirdiği dezavantajların da olduğunun altını çizerek, karar alma sürecinde vakit kaybı olduğunu, bu noktada da kolay ve hızlı karar alabilen, çevik ve uyum sağlayabilen KOBİ'lerin öne çıktığına işaret etti.

"DÜZENLİYORUZ, GELİŞTİRİYORUZ, YOL GÖSTERİYORUZ VE KOLAYLAŞTIRIYORUZ"

SSB olarak sorumluluklarına ve bu alanda geliştirdikleri projelere de değinen Karataş, şunları kaydetti:

"Projelerimizi hayalden başlatıp somutlaştırmaya kadar getiriyoruz. Projelere her bağlamda alt yapı, sistem kurma, envantere dönüştürme gibi destekler vermeye çalışıyoruz. Bunun devamında bütün şirketleri yönlendirdiğimiz Yetenek Envanteri Platformu'muz var. Bununla savunma sanayisinde rol alan ve alabilecek bütün oyuncuların altyapı, insan kaynağı, finans, teknolojik altyapısıyla ilgili bir envanter oluşturmak istiyoruz. Bunu, ihtiyacımız olan yetkinliğe ya da kişiye ulaşabilmek için yapıyoruz. Daha da önemlisi bu platformla büyük şirketleri kendi yol haritalarında ihtiyaç duydukları firmalarla eşleştirmeye çalışıyoruz. Biz düzenliyoruz, geliştiriyoruz, yol gösteriyoruz ve kolaylaştırıyoruz."

DOĞRU KİŞİ VE FİRMALARLA BULUŞMAK ÖNEMLİ

Qubitrium Kurucusu Dr. Kadir Durak, kuantum teknolojileri alanında çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade ederek, şirketi kurarken öncelikle TÜBİTAK, ardından Avrupa Birliği (AB) ve NATO DIANA'dan destek aldıklarını anlattı.

Doğru kişileri tanımanın önemine dikkati çeken Durak, "Bizim NATO DIANA programından en az işimize yarayan destek para desteğiydi. Doğru kişi ve firmalarla buluşmayı istiyorduk. Bu paydaşlarla görüşmemizde programın çok önemli katkısı oldu." diye konuştu.

ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, derin teknolojilerin savunma ve sivil alanlarda kullanımlarının önemine dikkati çekti.

TÜBİTAK'ın girişimcilik alanında sundukları desteklere de değinen Yozgatlıgil, teknolojilerin hızla kullanıma girmesini ve girişimcilerin bu alanda hızla yol alabilmelerini sağlamayı amaçladıklarını ifade etti.