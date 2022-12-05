Savunma sanayinin mimarları

'ÜLKEMİN BAŞARISININ BİR PARÇASI OLMAK GURUR VERİCİ'

Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayi alanında önemli başarılara imza attığını ve bunun bir parçası olmaktan dolayı gururlu olduğunu söyleyen Tanrıbakan, "Bir mühendis olarak başından sonuna kadar her türlü aşamasında çalıştığınız bir projeyi teslim etmek mühendis olarak çok büyük gurur verici bir şey. Bence mühendisliğin en güzel karşılığını aldığınız aşamadır. Ülkemizin savunma sanayii alanında gerçekleştirdiği atılımda biz Türk mühendisler de deniz projelerinde birçok başarıya imza attık. Yıllar içerisinde yurt dışı bağımlılığımızı büyük ölçüde azaltarak dünyada artık bu alanda parmakla gösterilen bir ülke haline geldik. Böyle bir başarının içinde olmak ayrıca gurur verici. Biz, her yaptığımız projede çıtayı daha üste koymak için azami gayreti gösteriyoruz" dedi.