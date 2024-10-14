Savunma sanayisinde 2 milyar dolarlık buluşma

Türk savunma sanayisininin gücünü sergilemeye, tüm dünyadan teknolojileri ve ziyaretçileri ağırlamaya hazırlanan SAHA EXPO için geri sayım başladı. Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi olan SAHA İstanbul tarafından organize edilen, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, 6 bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nın destekleriyle düzenlenen SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı, 22-26 Ekim tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) gerçekleştirilecek. SAHA EXPO'ya, 120 ülkeden 1.478 firma, 178 yabancı alım heyeti, 312 resmi heyet katılım sağlayacak. Fuarda imzalanacak sözleşmeler ve görüşmelerde yaklaşık 2 milyar doların üzerinde iş ilişkisine ulaşılması bekleniyor. Etkinliğin son gününde BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar kapanış konuşması yapacak.