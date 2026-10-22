Savunma sanayisinde KOBİ’lere yeni fırsat kapısı

Türkiye'nin yüksek teknoloji üretiminde yakaladığı ivme, sanayinin çehresini değiştirirken küçük ve orta ölçekli işletmeler için de yeni bir büyüme alanı oluşturuyor. Bir dönem ağırlıklı olarak geleneksel sektörlere üretim yapan Anadolu'daki sanayi kuruluşları, artık savunma ve havacılık sanayisinin yüksek katma değerli tedarik zincirinde daha fazla yer edinme fırsatı yakalıyor. Metal işlemeden hassas mekanik üretime, elektronikten yazılıma, kompozit malzemelerden makine imalatına kadar geniş bir alanda faaliyet gösteren KOBİ'ler için yeni bir pazarın kapıları aralanıyor. Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) öncülüğünde yürütülen çalışmalarla büyük savunma şirketleri ve yerli tedarikçiler arasındaki iş birliğinin derinleştirilmesi hedefleniyor.

20 MİLYAR DOLARLIK SİPARİŞ

Savunma sanayisinin büyüyen ekonomik hacmi, yerli üreticilere verilen siparişlere de yansıyor. Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'ün açıkladığı verilere göre ASELSAN, ROKETSAN, TUSAŞ, HAVELSAN ve STM gibi sektörün ana yüklenicileri, son üç yılda 16 bini aşkın yerli firmayla çalışarak 20 milyar doların üzerinde sipariş verdi. Yurt içindeki açık sipariş tutarı ise 13,4 milyar doları aştı. Sektörde 2026 yılı içerisinde imzalanan yeni sözleşmelerin büyüklüğü 15 milyar dolara ulaşırken yıl sonu hedefi 20 milyar dolar olarak belirlendi. Bu tablo, savunma sanayisinin yalnızca büyük şirketlerden oluşan bir sektör olmaktan çıkarak geniş bir yerli üretim ekosistemine dönüştüğünü ortaya koyuyor.

209 FİRMA AYNI MASADA

Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından Bursa Uludağ'da düzenlenen Savunma ve Havacılık Sektöründe Alt Yüklenici ve Tedarik Yönetimi Çalıştayı da bu dönüşümün önemli adımlarından biri oldu. Ana yükleniciler, alt yükleniciler ve tedarikçilerin katıldığı organizasyonda 209 firma bir araya geldi. Üç günlük program kapsamında binin üzerinde ikili iş görüşmesi gerçekleştirildi. Görüşmelerde yeni üretim iş birlikleri, kritik bileşenlerin yerlileştirilmesi, tedarik süreçlerinin geliştirilmesi ve KOBİ'lerin üretim kabiliyetlerinin artırılması ele alındı.

ANADOLU'YA YENİ PAZAR

Savunma sanayisindeki genişleme, özellikle otomotiv yan sanayisi, makine imalatı, elektronik ve hassas metal işleme alanlarında faaliyet gösteren işletmeler için yeni bir fırsat alanı oluşturuyor. Bu sektörlerde üretim tecrübesi bulunan KOBİ'ler, gerekli kalite, sertifikasyon ve güvenlik koşullarını karşılamaları halinde savunma sanayisinin tedarik zincirine dahil olabiliyor.

FİNANSMAN VE ÖDEME SÜREÇLERİNE YENİ MODEL

Yeni dönemin önemli başlıklarından birini de KOBİ'lerin finansman ihtiyaçları oluşturuyor. Savunma Sanayii Başkanlığı, alt yüklenicilerin finansman yükünün yönetilmesi, sözleşme süreçlerinin iyileştirilmesi ve ödemelerin dijitalleşerek hızlandırılması üzerinde çalışıyor. Özellikle uzun üretim süreçleri, yüksek teknoloji yatırımları ve nitelikli iş gücü ihtiyacı nedeniyle savunma sanayisine girmek isteyen küçük işletmeler açısından finansmana erişim kritik önem taşıyor. SSB Başkanı Haluk Görgün, sektör politikaları oluşturulurken KOBİ'lerin ve yeni sorumluluk üstlenecek alt yüklenicilerin de karar süreçlerine katılmasını önemsediklerini belirtti.

KÜRESEL TEDARİK ZİNCİRİNE GİRİŞ

Türkiye'nin savunma sanayisinde artan uluslararası rekabet gücü, yerli tedarikçilerin küresel pazarlara açılması açısından da yeni imkânlar sunuyor. Büyük savunma şirketlerinin yurt dışındaki projelerinde görev alabilecek üretim yetkinliğine ulaşan KOBİ'ler, yalnızca iç pazara bağımlı kalmadan ihracat odaklı büyüme fırsatı elde edebilecek. Savunma Sanayii Başkanlığı ise kritik alt sistemlerin yerlileştirilmesini, üretim kapasitesinin artırılmasını ve güçlü bir alt yüklenici ekosistemi oluşturulmasını öncelikli hedefler arasında tutuyor. Bursa'daki çalıştaydan elde edilen sonuçların da yeni bir stratejik yol haritasına dönüştürülmesi planlanıyor.



SAVUNMA SANAYİSİNİN STRATEJİK MALZEMESİ İSTANBUL'DA BULUŞUYOR

TÜRKİYE'NİN savunma sanayisinde yerlileşme hamlesi, ileri malzeme üretiminde de yeni fırsatlar oluşturuyor. İnsansız hava araçlarından deniz platformlarına kadar geniş bir kullanım alanına sahip kompozit malzemeler, hafiflik, yüksek mukavemet ve korozyon direnci gibi özellikleriyle stratejik önem taşıyor. Yerli kompozit üretiminin gelişmesi, Türkiye'nin teknolojik bağımsızlığına ve ihracat potansiyeline de katkı sağlıyor. CNG Expo ve Kompozit Sanayicileri Derneği (KSD) iş birliğiyle düzenlenen TURKCOMPOSITE 2026, 25 ülkeden 143 firma ve 200'ün üzerinde markayı İstanbul'da buluşturuyor. Fuarda hammaddeden nihai ürüne, üretim makinelerinden otomasyon teknolojilerine kadar sektörün tüm değer zinciri yer alıyor. KSD Başkanı Kemal Darcan, kompozit sanayisinin savunma ve havacılık sektörünün stratejik halkalarından biri olduğunu belirterek yerli üretim, tedarik güvenliği ve teknolojik yetkinliğin önemine dikkat çekti. CNG Expo CEO'su Cengiz Yaman ise fuarın canlı üretim uygulamaları ve ikili iş görüşmeleriyle yeni ticari ortaklıklar oluşturmayı hedeflediğini belirtti. Yaman, organizasyonun Türk üreticilerin uluslararası pazarlara açılmasına katkı sağlayacağını vurguladı.



TÜRKİYE'NİN BULUŞLARINI YENİ UZMANLAR KORUYACAK

TÜRKİYE'NİN teknoloji, sanayi ve girişimcilik alanında büyüyen üretim kapasitesi, yeni meslek ve uzmanlık alanlarına da kapı aralıyor. Şirketlerin geliştirdiği buluşları, ürünleri ve markaları koruma ihtiyacı artarken patent ve marka vekilliği, inovasyon ekonomisinin stratejik meslekleri arasında öne çıkıyor. Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından 17 Ekim 2026'da Ankara ve İstanbul'da yapılacağı duyurulan Patent Vekilliği ve Marka Vekilliği Sınavları da bu alandaki mesleki gelişimin önemini gündeme taşıdı. TÜRKPATENT verilerine göre 2025 yılında Türkiye'de 11 bin 394 yerli patent ve 164 bin 657 yerli marka başvurusu gerçekleştirildi. Toplam 176 bin 51 başvuruya ulaşan bu iki alandaki hareketlilik, işletmelerin fikrî ve sınai mülkiyet haklarına verdiği önemi ortaya koyuyor. Özellikle teknoloji girişimleri, sanayi kuruluşları ve KOBİ'ler açısından patent ve marka koruması, rekabet gücünü artıran önemli unsurlar arasında yer alıyor.

KARİYER FIRSATI

Buluşların araştırılması, koruma kapsamının belirlenmesi, marka risklerinin değerlendirilmesi ve hak kayıplarının önlenmesi gibi süreçler, nitelikli danışmanlığa duyulan ihtiyacı artırıyor. Destek Patent Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yamankaradeniz, patent ve marka vekilliğinin Türkiye'nin inovasyon ekosistemindeki rolüne dikkat çekerek, "Bir patent başvurusunun arkasında yıllarca süren araştırmalar, bir markanın arkasında ise müşteri güveni oluşturmak için harcanan emek bulunuyor. Vekilin sorumluluğu, bu birikimi doğru anlamak ve korunmasına rehberlik etmektir" dedi

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör