Savunma sanayisinde yerlilik %83’e çıktı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının (SSB) Milli Yetkinlik Hamlesi kapsamındaki "Teknoloji ve Yetkinlik Buluşmaları", Almanya'da yaşayan Türk öğrenci, mühendis ve akademisyenlerin yoğun katılımıyla Savunma Sanayii Akademi koordinasyonunda Münih'te gerçekleştirildi. Türkiye'nin savunma sanayisinde öncü rol üstlenen ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN, HAVELSAN, STM, TEI, SSTEK, Alp Havacılık, HEAŞ, Teknopark İstanbul, TR Uçuşa Uygunluk ve TEITECH şirketlerinin temsilcileri, program kapsamında katılımcılarla bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Karataş, buluşmada katılımcılara "Milli Yetkinlik Hamlesi" başlıklı bir sunum yaptı. Sektörün 2002 yılında yüzde 20 olan yerlilik oranının yüzde 83 seviyesine geldiğini belirten Karataş, şu anda Türkiye'de doğrudan savunma sanayisine iş yapan 4 binin üzerinde firma bulunduğunu belirterek, "135 bin savunma sanayisi çalışanının şu ana kadar elde ettiği yıllık ciro 25 milyar dolardır" ifadelerini kullandı. Karataş, alt yüklenicilerle birlikte sektörde 16 bin firmanın faaliyet gösterdiğine dikkati çekerek, son üç yılda bu ekosisteme 20 milyar doların üzerinde iş hacmi sağlandığını kaydetti.

BEYİN GÖÇÜ DEĞİL BEYİN GÜCÜ

SSB Başkan Yardımcısı Karataş, projenin sadece mevcut çalışanları değil, yurt dışında eğitim gören veya çalışan Türk vatandaşlarını da hedeflediğini söyledi. Almanya, Hollanda ve İngiltere gibi ülkelerde periyodik olarak düzenlenen buluşmaların önemine dikkati çeken Karataş, "Biz 'beyin göçü' demiyoruz, bizim için önemli olan 'beyin gücü'dür. Dünyanın herhangi bir coğrafyasında bir Türk değerli bir iş yapıyorsa başımızın üstünde yeri var" ifadelerini kullandı.

ASELSAN ENERJİ İHTİYACININ TAMAMINI GÜNEŞTEN KARŞILAYACAK

ASELSAN, üretim faaliyetlerinde kullanılan enerjinin tamamının yenilenebilir kaynaklardan karşılanması amacıyla kurduğu Güneş Enerjisi Santrallerini (GES) devreye aldı. Santrallerin üreteceği temiz enerji sayesinde yılda yaklaşık 121 bin ton karbondioksit salımının önlenmesi öngörülüyor. Bu miktar, yaklaşık 4 milyon ağacın bir yılda atmosferden temizlediği karbondioksit miktarına karşılık geliyor. ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, şirketin son üç yılda savunma sanayii alanında Avrupa'nın en hızlı büyüyen şirketlerinden biri olduğunu belirterek, "Devam eden 3 milyar dolarlık yatırımımız var" açıklamasında bulundu.