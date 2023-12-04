Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Savunma sanayisinden ihracat rekoru
Giriş Tarihi: 4.12.2023

Savunma sanayisinden ihracat rekoru

Savunma sanayisinden ihracat rekoru
Savunma ve havacılık sanayisi bu yıl ihracat rekorunu geliştirdi. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, geçen yıl ihracat rekorunu 4.4 milyar dolara çıkaran sektör, bu yıl kasım ayı itibarıyla 4.8 milyar dolar rakamına ulaştı. Böylece savunma ve havacılık sanayisi bir kez daha yıl tamamlanmadan ihracat rekoru kırdı. Sektör bu yılın 11 ayında ihracatını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30.1 artırdı. Savunma ve havacılık sanayisinin son 12 aylık ihracat rakamı da 5.5 milyar doları buldu. Sektörün bu yıl için ihracat hedefi 6 milyar dolar olarak açıklanmıştı. Türkiye, 170 ülkeye 230'dan fazla savunma sanayisi ürünü ihracatı gerçekleştiriyor.
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Savunma sanayisinden ihracat rekoru
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA