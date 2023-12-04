Savunma sanayisinden ihracat rekoru

Savunma ve havacılık sanayisi bu yıl ihracat rekorunu geliştirdi. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, geçen yıl ihracat rekorunu 4.4 milyar dolara çıkaran sektör, bu yıl kasım ayı itibarıyla 4.8 milyar dolar rakamına ulaştı. Böylece savunma ve havacılık sanayisi bir kez daha yıl tamamlanmadan ihracat rekoru kırdı. Sektör bu yılın 11 ayında ihracatını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30.1 artırdı. Savunma ve havacılık sanayisinin son 12 aylık ihracat rakamı da 5.5 milyar doları buldu. Sektörün bu yıl için ihracat hedefi 6 milyar dolar olarak açıklanmıştı. Türkiye, 170 ülkeye 230'dan fazla savunma sanayisi ürünü ihracatı gerçekleştiriyor.